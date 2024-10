Pulisic si è preso il Milan: “Mi ha cambiato la carriera”

Christian Pulisic ha conquistato il Milan. L’americano è ormai una pedina inamovibile dello scacchiere del Diavolo

Gol e assist. Da quando è sbarcato al Milan Christian Pulisic è letteralmente rinato. L’americano, arrivato tra lo scetticismo generale, è diventato uno dei protagonisti della squadra rossonera: prima Stefano Pioli, poi Paulo Fonseca non hanno avuto alcun dubbio sul puntare sull’ex Chelsea e Borussia Dortmund.

Per il Milan è stato davvero un affare, acquistato per una ventina di milioni di euro, oggi il calciatore ha una valutazione di almeno il triplo. La scorsa stagione, quella dell’esordio con la maglia del Diavolo, si è conclusa nel migliore dei modi, con quindici gol e undici assist. Numeri importanti, per un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli della trequarti, ma che si sta destreggiando soprattutto sulla destra.

La nuova annata è partita alla grande, con sei centri e due passaggi vincenti, in nove match. Anche l’ex allenatore del Lille, come face Pioli, non ci rinuncia mai e anche sabato è pronto a schierarlo dal primo minuto per la partita contro l’Udinese.

Pulisic pensa solo al Milan: “Mai visto qualcosa di simile a San Siro”

L’americano, dunque, è diventato un valore aggiunto di questo Milan, ma allo stesso tempo il club rossonero ha dato già tantissimo a Pulisic.

Al Diavolo l’ex Chelsea è rinato: “L’Italia mi ha cambiato la carriera, e uguale il Milan, lo sto molto apprezzando“, ha detto Pulisic, protagonista di un’intervista al canale YouTube “Bob Does Sports”. Poi l’americano ha esaltato L’aspetto che più lo ha colpito è San Siro: “I tifosi, lo stadio… dovreste venirci. Non ho mai visto qualcosa del genere“.

Parole che confermano quanto Christian Pulisic stia bene al Milan. Ad oggi, dunque, nei pensieri del giocatore, oltre alla Nazionale americana, c’è solamente il Diavolo, con il quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, ma il club è pronto ad esercitare l’opzione per il rinnovo fino al 2028. Il Milan, d’altronde, non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo leader tecnico e allo stesso tempo l’ex Chelsea pensa esclusivamente ai rossoneri: “Parlo sempre con i miei amici del fatto che, anche se stiamo competendo per piccole cose, voglio vincere talmente tanto che cerco sempre un modo per farlo, in molte situazioni”, ha ammesso inoltre Pulisic.