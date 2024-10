Doppio colpo Juve, i nomi che non ti aspetti: decide Thiago Motta

Thiago Motta fa i nomi per la sua Juve del futuro, possibile doppio colpo per i bianconeri. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Il nuovo corso della Juventus targata Thiago Motta e Giuntoli è solo all’inizio. La rivoluzione sul mercato, iniziata la scorsa estate, proseguirà nelle prossime sessioni con gli stessi obiettivi: abbattimento dei costi e riduzione del monte ingaggi e ringiovanimento della rosa.

Il nuovo tecnico bianconero ha già lanciato giovani e Next Gen e non guarda in faccia a nessuno, a partire dal capitano designato Danilo. In vista delle prossime sessioni di calciomercato spuntano così due nomi a sorpresa, due giovani talenti emergenti lanciati proprio dall’allenatore rispettivamente allo Spezia e nelle giovanili del Paris Saint-Germain.

Si tratta di Bertola, Nazionale Under 21 che si sta mettendo in mostra in Serie B con lo Spezia, e Kalimuendo. L’attaccante, rispetto al giovane difensore italiano, ha già bruciato le tappe ed è un punto fermo del Rennes in Ligue 1. La sua valutazione ha già raggiunto i 20 milioni di euro. Giuntoli è così al lavoro per anticipare la concorrenza e strappare i due talenti lanciati da Thiago Motta. La linea verde della Juventus continua.

Calciomercato Juve, Bertola e Kalimuendo nel mirino: cifre e dettagli

È stato proprio Thiago Motta a far esordire Bertola con la maglia dello Spezia. Anche Kalimuendo è cresciuto nelle giovanili del PSG sotto la guida del nuovo allenatore della Juventus. Entrambi i profili, dunque, potrebbero presto balzare in cima alla lista di Giuntoli e della dirigenza bianconera.

Il classe 2002 del Rennes ha già realizzato 3 gol in sei presenze di Ligue 1 e si sta affermando anche con l’Under 21 francese. Il suo cartellino è al momento valutato circa 20 milioni di euro dal club francese. Per Bertola, invece, ne serviranno meno: il classe 2003 è in scadenza di contratto a giugno 2025 e la sua valutazione non supererà i 5 milioni di euro. Un possibile doppio colpo, dunque, per la Juventus del presente e soprattutto del futuro.