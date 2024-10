“Penalizzazione inevitabile”: presidente rassegnato, come cambia la classifica

Il presidente non guarda con ottimismo alla decisione della Figc: la penalizzazione è inevitabile, come cambia la classifica

Il campionato potrebbe essere stravolto dalla decisione della Figc. Oggi è il giorno delle scadenze della presentazione della documentazione dei pagamenti di stipendi e ritenute relative al bimestre luglio-agosto 2024, mentre le società attendono ancora le decisioni sulla precedenza scadenza.

Proprio questa porterà ad una penalizzazione, con conseguente stravolgimento dei piani alti della classifica. L’annuncio lo ha dato il presidente del club in persona che non ha mostrato segnali di speranza: la detrazione dei punti è ormai scontata per la Ternana.

La squadra guidata da Abate è prima in classifica insieme al Pescara (gli abruzzesi hanno una gara in meno): venti punti frutto di sei vittorie e due pareggi nelle prime nove giornate di campionato. Un bottino che potrebbe però diminuire da qui a qualche settimana, come confermato anche dal presidente Stefano D’Alessandro.

Ternana, penalizzazione inevitabile: cosa può succedere

Il neo presidente, neanche un mese fa ha rivelato le quote da Nicola Guida, non si fa illusioni: la scadenza del 16 settembre non è stata rispettata integralmente e quindi la penalizzazione è certa.

“La penalizzazione è inevitabile, ma confidiamo in uno sconto – le parole di D’Alessandro alla ‘Rai’ -. Appena mi sono insediato ho provveduto ad effettuare gli adempimenti federali”. Il patron ha garantito che è al lavoro per mettere in sicurezza i conti della Ternana e che per il futuro del club non ci saranno problemi.

Se ne saranno, purtroppo per i neroverdi, per il presidente e la classifica: a settembre, infatti, la società (guidata ancora dalla vecchia proprietà) non ottemperò a tutti gli adempimenti relativi a ritenute Irpef di maggio e giugno e ai contribuiti Inps di giugno 2024 e questo, regolamento alla mano, porterà ad una penalizzazione in classifica che parte da due punti. La società spera però che la giustizia federale conceda uno sconto, visto che con il passaggio di proprietà, il nuovo presidente ha onorato tutte le pendenze.

Per sapere se andrà così bisognerà attendere le prossime settimane. Per Abate e la Ternana l’unica cosa da fare è continuare a vincere per provare a rendere meno traumatica possibile la penalizzazione.