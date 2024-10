Juventus, bomber a gennaio: cifre e formula annunciate in diretta

La Juventus pensa a un colpo in attacco per gennaio, c’è un nome ben preciso per il quale ci sarebbe già la formula di acquisto

Si entra in una fase di stagione particolarmente calda per la Juventus. Che ha iniziato l’annata in maniera abbastanza positiva in termini di risultati e di risposte ottenute da Thiago Motta da parte dei suoi giocatori, per come stanno recependo le sue indicazioni di gioco. Ma che adesso sarà alle prese con una serie di impegni probanti per chiarire il reale livello della squadra e la portata degli obiettivi da raggiungere.

Già il prossimo trittico tra Lazio, Stoccarda e Inter potrà dire molto sulle prospettive del club. Uno dei principali problemi sarà legato alle assenze che in questo momento affliggono la compagine bianconera e che riguardano soprattutto il reparto avanzato. Dove, in ogni caso, al centro Vlahovic dovrà cantare e portare la croce da solo fino a gennaio, stante l’infortunio di Milik. All’inizio del nuovo anno, la sensazione è che comunque i bianconeri non decideranno di puntare sul polacco, ma potrebbero andare su un altro attaccante in grado di dare migliori garanzie fisiche.

Juventus, ritorno di fiamma per Kalimuendo: tutti i dettagli

Sul mercato, potrebbe esserci il ritorno di fiamma per Arnaud Kalimuendo, già seguito nel corso dell’estate. Il francese, in forza al Rennes, avrebbe il profilo giusto per la Juventus attuale, dal punto di vista tecnico ed economico.

A spiegare la strategia dei torinesi, il giornalista Luca Momblano, che su ‘Juventibus’ ha illustrato i possibili scenari che potrebbero far concretizzare l’affare. “La Juventus non andrà alla ricerca di uno scontento ma esperto, da mettere negli ultimi 15 minuti di partita – ha affermato – Il club può decidere di investire per un calciatore dal buon livello, da costruire nel tempo. Kalimuendo in totale costa intorno ai 20 milioni di euro, si può anche pensare di andare dal Rennes con circa 4 milioni per il prestito oneroso e stabilire il successivo riscatto”. Una eventualità che permetterebbe di avere una alternativa credibile là davanti e a cifre anche contenute, in linea con le necessità di budget.