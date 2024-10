Inter, suona il doppio allarme per Inzaghi: bocciatura clamorosa

Inter prossima al ritorno in campo ma con qualche problematica da sistemare: doppio allarme per Simone Inzaghi

Riparte il campionato, a breve, e con esso la caccia al primato in classifica. Attualmente detenuto dal Napoli di Antonio Conte, ma l’Inter campione d’Italia è lì, a soli due punti, pronta a raccogliere la sfida. Anche se i prossimi appuntamenti saranno assai probanti per i nerazzurri, dato che nelle prossime due giornate dovranno sfidare Roma e Juventus.

Partite in cui, anche con gli ipotetici favori del pronostico, non ci si può di certo distrarre e servirà la massima concentrazione. Si mette alla prova la tenuta del team scudettato, che ha l’obbligo di tenere alta la guardia sia in campionato che in Europa, con in mezzo la sfida allo Young Boys in cui si dovranno conquistare punti pesanti per la corsa in Champions League. E’ una Inter il cui potenziale può di certo permettere di tenere un alto rendimento su tutti i fronti, anche se qualcuno ha già fatto notare che, pur fortissima, la compagine di Simone Inzaghi appare in qualche modo più ‘attaccabile’ rispetto allo scorso anno. Con una tenuta difensiva non più stagna e impenetrabile come era nella passata stagione. E di questo, in qualche modo, è arrivata una conferma dalle gare delle nazionali che hanno avuto luogo in questi giorni.

Bastoni ‘rimandato’ in Nazionale e non solo: Inter, difesa sotto esame

Commentando le uscite dell’Italia in Nations League, contro Belgio e Israele, il giornalista Tony Damascelli, a ‘Radio Radio’, ha evidenziato le cose positive messe in campo dalla Nazionale di Spalletti, ma anche qualche problema di carattere difensivo che avrebbe potuto costare caro.

In particolare, Damascelli non ha apprezzato il rendimento di Bastoni e non solo il suo. “Vado controcorrente, la fase difensiva dell’Italia non mi piace affatto – ha spiegato – Soprattutto sul fronte sinistro, non dimentichiamo che con il Belgio Bastoni ha usufruito di un favore arbitrale. Anche durante l’Europeo si era visto qualcosa di simile. Palla al piede, Bastoni è fantastico, ma quando deve affrontare un avversario, magari lanciato in velocità in contropiede, è disastroso”. Chissà se Inzaghi rifletterà su quest’aspetto, nelle prossime settimane.