Dal Milan alla Roma: la Juve è stata avvisata

Il calciomercato di gennaio inizia già ad infiammarsi: minaccia dalla Roma per la Juventus, occhio al trasferimento dal Milan

Inizia la settimana che ci condurrà verso la ripartenza del campionato di Serie A, dopo la pausa per le nazionali. Nel frattempo, le squadre nostrane continuano a lavorare sul campo per farsi trovare pronte. Riflettendo anche su cosa fare all’esterno del terreno di gioco e nello specifico sul calciomercato, tracciando le prime linee guida per la sessione di gennaio.

Qualche movimento in serbo, di sicuro, per la Juventus, che ha sì compiuto una campagna acquisti di grande rilievo in estate, ma sarà verosimilmente obbligata lo stesso a qualche ritocco sostanziale. Per il rendimento di alcuni calciatori fin qui non esattamente all’altezza delle aspettative e per la problematica infortuni, che in qualche modo sta influendo eccome sull’andamento della squadra di Thiago Motta, nonostante i segnali incoraggianti.

Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha già una rosa di possibili nomi sui quali provare a investire tra qualche mese, interventi che si renderanno tanto più necessari a seconda della posizione che in Italia e in Europa i bianconeri andranno a ricoprire al termine dell’anno solare. Una Juventus in piena corsa in campionato e in Champions dovrebbe fare di tutto per alimentare le proprie ambizioni. Con interventi in mente soprattutto in attacco, dove per quelle che sono le condizioni di Milik la coperta appare alquanto corta. Ma i bianconeri devono fare i conti con la Roma, terzo incomodo alquanto sgradito nella corsa a un giocatore del Milan.

Calciomercato, su Jovic irrompe la Roma: smacco alla Juventus

Come vice Vlahovic, uno dei profili che i bianconeri potrebbero puntare con decisione stando agli ultimi rumours è Luka Jovic, fuori dai piani dei rossoneri e destinato alla partenza. Ma, per l’appunto, ci pensano anche i capitolini.

Anche la Roma infatti ha bisogno di intervenire là davanti. Per adesso, l’unica alternativa reale a Dovbyk, come prima punta, è Shomurodov. Occorre alzare non poco il livello e secondo ‘Leggo’ i giallorossi pensano proprio a Jovic o in alternativa a Djuric. Potrebbe avere luogo un duello di mercato molto interessante.