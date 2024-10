Arriva la richiesta del PM: top club escluso da ogni competizione per 6 mesi

L’ex presidente a processo per corruzione e frode fiscale, il club rischia la stangata: fuori da tutte le competizioni

Le accuse sono pesanti: si va da corruzione a frode fiscale, oltre ad altri capi di imputazione. Nel mirino l’ex presidente della big che ora rischia di pagare a caro prezzo il comportamento dell’ex numero uno.

È il Benfica, una delle società più vincenti del Portogallo, ad essere finito nel mirino della giustizia ordinaria. In particolare il caso riguarda l’ex presidente Luis Filipe Vieira ed altri ex dirigenti che sono sotto processo: la procura ha chiesto per loro l’interdizione, calcando la mano però anche per lo stesso club.

L’accusa, infatti, ha richiesto – nel caso in cui le accuse fossero confermate – l’esclusione del Benfica da ogni competizione per un periodo di tempo tra i sei mesi e i tre anni. Sarebbe una stangata per il club, ma più in generale per l’intero calcio portoghese.

Benfica fuori da ogni competizione: il processo spaventa il Portogallo

Come detto il processo ai danni del presidente Filipe Vieira ed altri indagati va avanti da settimane e oggi sono state depositate le accuse che vanno, appunto, da corruzione a frode fiscale.

Il caso riguarderebbe la falsa compravendita di alcuni calciatori con altri club minori, tra i quali il Vitoria Setubal per il quale la richiesta di sanzione è stata la stessa. I fatti riguarderebbero gli anni che vanno dal 2016 e il 2019. Prosciolti da ogni accusa l’attuale presidente Manuel Rui Costa, ex Fiorentina e Milan, all’epoca dei fatti vicepresidente del club, e Domingos Soares de Oliveira, ex dirigente del Benfica. Secondo la procura, infatti, nessuno dei due era al corrente di ciò che stava accadendo.

Una volta ricevuta la richiesta, il Benfica ha immediatamente emesso un comunicato stampa in cui si spiega che i legali “analizzeranno l’accusa” di cui sono venuti a conoscenza e che “attribuisce la responsabilità al Benfica a causa di presunti atti imputati al suo ex-presidente e a un ex-consigliere”. La società spiega che prenderà una posizione al momento opportuno, ma ribadisce che “si difenderà, senza esitazione, da tutte le accuse infondate (e da quanto è già stato possibile analizzare, queste risultano infondate), così come da tutto ciò che possa aver intaccato o possa intaccare i suoi diritti e interessi”.