Spalletti risponde piccato in diretta: “Non è possibile”

Luciano Spalletti ha parlato al termine di Italia-Israele, commentando il successo degli azzurri in Nations League

Contento e non potrebbe essere altrimenti. Luciano Spalletti mostra la sua soddisfazione dopo il successo netto dell’Italia contro Israele. Un 4-1 che poteva essere ancora più largo se gli azzurri non avessero fallito alcune importanti palle gol.

Lo mette in evidenza lo stesso commissario tecnico, parlando alla Rai nel post gara: “Secondo me a sprazzi perché non abbiamo concretizzato quanto creato in maniera clamorosa. Gli avversari si erano messi al limite dell’area e trovare gli spazi per andare davanti al portiere significa creare situazioni importanti. È stata una squadra anche oggi, chi è entrato lo ha fatto bene, abbiamo avuto la possibilità di fare più gol. Va bene così, siamo stati bravi sulle preventive, non gli abbiamo concesso niente”.

Spalletti non ha alcun rammarico per il gol preso nella ripresa e che avrebbe potuto riaprire la partita. Gli azzurri hanno largamente contestato la decisione del direttore di gara, ma per il ct subire ancora gol non è importante vista la prestazione: “Ci sono anche gli avversari. A voi piacerebbe vincere sempre 10-0 ma non è sempre possibile”.

Italia-Israele, Spalletti non canta vittoria: “Il Belgio può raggiungerci”

Oltre alla vittoria contro Israele, l’Italia ha accolto con positività anche il successo della Francia contro il Belgio: una vittoria che consente agli azzurri di staccare la formazione di Tedesco in classifica, distanziandola di sei punti.

Questo però non tranquillizza Spalletti che vuole tenere alta la guardia: “Noi abbiamo due partite tostissime, il Belgio può fare sei punti e facendoli può raggiungerci”.