Giuntoli lo toglie a Conte: dal Napoli alla Juve, conferma ufficiale

Non solo a gennaio, la Juventus è attesa tra le protagoniste anche del prossimo calciomercato estivo. Possibile tentativo in casa Napoli

I 200 milioni impegnati nello scorso calciomercato estivo non sono stati sufficienti. La Juventus messa a disposizione di Thiago Motta non è completa, in primis manca una vera alternativa a Dusan Vlahovic. Poi il grave infortunio accorso a Gleison Bremer ‘costringe’ Giuntoli a tornare sul mercato per un nuovo difensore in vista della sempre più vicina finestra invernale.

Continua a circolare il nome dell’ex Inter Skriniar, il quale dal ritiro della Slovacchia ha ufficializzato il suo malcontento per la situazione che sta vivendo al Paris Saint-Germain. “Non sono certo felice. Mi piacerebbe avere più opportunità, però la squadra è formata dall’allenatore e io rispetto le sue decisioni. Io posso solo mantenermi nella migliore forma possibile, allenarmi bene e, se si presenta l’occasione, cercare di coglierla dimostrando a tutti che ho le carte in regola”.

Il problema di Skriniar è che ha un contratto monstre da oltre 10 milioni netti l’anno bonus (facili da raggiungere) inclusi. Inoltre non è più giovanissimo – a febbraio spegnerà 30 candeline – e negli ultimi due anni ha palesato una preoccupante fragilità fisica. Insomma non sembra proprio il profilo ideale per una Juve in sprofondo rosso, con Giuntoli chiamato a ridurre ulteriormente il monte ingaggi, come dimostra il tentativo di rinnovo con ‘spalmatura’ dello stesso Vlahovic.

Dalla difesa all’attacco, con Motta che vorrebbe un’altra punta. Magari anche con caratteristiche diverse dal serbo. Non sorprenderebbe una ‘giuntolata’, ovvero l’acquisto di un elemento di grande prospettiva – nonché ottimo presente – come Kalimuendo del Rennes. Autore di 3 gol in 6 partite di Ligue 1, il ventiduenne transalpino costa sui 20 milioni ed è stimatissimo dall’allenatore italo-brasiliano, che ha avuto il ragazzo alle sue dipendenze nelle giovanili del PSG.

Raspadori ‘pallino’ di Giuntoli: possibile scambio tra Juve e Napoli

In prospettiva estate prossima, invece, la Juventus è su Jonathan David in scadenza con il Lille e nel mirino pure di Inter e Milan nonché di diverse big europee. Come ‘piano B’ al canadese potrebbe riprendere quota il nome di un ‘pallino’ di Giuntoli, cioè Giacomo Raspadori. Fu l’attuale Football director bianconero a portarlo a Napoli, facendo investire a De Laurentiis più di 30 milioni.

Il ventiquattrenne della pianura bolognese è chiuso in azzurro da Lukaku e soci. Nel ‘nuovo’ 4-3-3 di Conte è destinato a trovare pochissimo spazio, ecco perché una sua partenza in estate è molto probabile. A margine dell’assemblea elettiva dell’Aiacs, l’agente di Raspadori ha strizzato l’occhio a un possibile trasloco a Torino: “A Napoli sta bene – le parole di Tullio Tinti – ma Giuntoli lo conosce bene e lo stima…”.

È di 12 reti e 9 assist lo score fin qui di Raspadori con il Napoli, al quale è contrattualmente legato fino al 2028. In estate la Juventus potrebbe provare a prenderlo con una proposta di prestito più diritto/obbligo di riscatto, anche se va detto che tra i due club potrebbe nascere anche qualche idea di scambio.