Come Zirkzee, addio Milan: preferisce la Premier League

La Premier League si prende il bomber che piace anche a Inter e Milan: come Zirzkee sceglie il campionato inglese

Premier prendi tutto. Il campionato inglese continua ad essere il più apprezzato dai calciatori e così la Serie A fa fatica a tenersi stretti i suoi gioielli.

È capitato quest’estate con Zirkzee: corteggiatissimo nel nostro campionato, soprattutto dal Milan, ha detto sì al Manchester United. L’olandese con i Red Devils non sta attraversando un momento felice, appena un gol finora condizionato dal rendimento deficitario della squadra di ten Hag.

Come l’ex Bologna, c’è anche un altro calciatore che potrebbe fare lo stesso percorso: Arsenal e Chelsea hanno messo gli occhi su di lui e lo hanno osservato da vicino nelle ultime uscite. Si tratta di Santiago Castro, attaccante argentino che proprio a Bologna a preso il posto di Zirkzee e in questo inizio di stagione si è fatto preferire a Dallinga. Tre gol finora messi a segno e le sirene della Premier League che suonano per lui: oltre a Gunners e Blues, stando a quanto riferisce ‘caughtoffside.com’, anche Aston Villa, Everton e Nottingham Forest lo hanno messo nel mirino e lo stanno monitorando con particolare attenzione.

Calciomercato Milan, la Premier chiama Castro

Santiago Castro piace però anche in Serie A: il Milan lo ha messo nel mirino, con i rossoneri che sono alla ricerca di un bomber per il futuro. Il 20enne rappresenterebbe un investimento per gli anni a venire, ma la concorrenza della Premier League può complicare i piani di Ibrahimovic.

Castro nei piani c’è anche dell’Inter alla ricerca di una nuova punta per completare l’attacco, quando Arnautovic e Correa andranno via (probabilmente a fine stagione). L’argentino sarebbe il profilo ideale, con un vantaggio rispetto a Jonathan David, altro attaccante finito nei pensieri sia dei rossoneri che dei nerazzurri: il 20enne, infatti, potrebbe accettare più facilmente il ruolo di quarta punta, almeno all’inizio, mentre il canadese difficilmente si accontenterebbe di un ruolo da comprimario.

Tutto comunque è ancora in fase di idee: Castro sta convincendo in questo inizio di stagione con il Bologna, ma dovrà dimostrare di avere la continuità per poter reggere la pressione di giocare in una big. Inter e Milan lo monitorano, con la Premier pronta a scompaginare i piani delle due milanesi.