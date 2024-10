Cessione in Serie A: addio all’Inter già a gennaio

Possibile cessione in Serie A, può salutare l’Inter già a gennaio. L’indiscrezione di calciomercato e gli aggiornamenti in casa nerazzurra

Il calciomercato invernale si avvicina e gli ultimi importanti infortuni in Serie A hanno accelerato il lavoro delle dirigenze. È ad esempio il caso della Juventus che è già alla ricerca di un possibile sostituto di Gleison Bremer.

Anche il Torino, dopo aver perso Zapata per l’intera stagione, è a caccia di un nuovo attaccante per gennaio. Per i granata si parla già del ‘Cholito’ Simeone, nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Arnautovic. Il 35enne, che nella serata di ieri ha schiantato 5-1 la Norvegia di Haaland con una doppietta, potrebbe rappresentare un’importante occasione dall’Inter.

“Nessuno ha parlato con me o con il mio manager. Ho un contratto con l’Inter, sono molto contento e resterò”, aveva dichiarato Arnautovic riguardo al suo contratto in scadenza a giugno 2025 con il club nerazzurro. Dopo il ko di Zapata, però, potrebbe esserci un tentativo da parte del Torino già a gennaio.

Calciomercato Inter, il Torino piomba su Arnautovic: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, l’ultimo nome per l’attacco del Torino è quello di Marko Arnautovic. L’esperto austriaco, da riserva nell’Inter di Simone Inzaghi potrebbe tornare protagonista con la maglia granata. Un’importante occasione per il suo finale di carriera che potrebbe anche tentarlo a gennaio.

Tuttavia, il grande ostacolo per il club di Urbano Cairo è rappresentato dall’ingaggio del 35enne. Considerata anche l’età del calciatore, difficilmente il Toro farà un investimento così importante per pagare lo stipendio dell’ex Bologna. Sarà dunque necessario un abbassamento delle richieste economiche da parte di Arnautovic, o la partecipazione dell’Inter al pagamento dell’attuale ingaggio. Staremo a vedere.