Condannati per violenza, sedici mesi di carcere: calcio sotto choc

Una storia terribile sta lasciando senza parole tutto il mondo del calcio: è arrivata la sentenza, sono stati condannati per violenza

Il calcio non è solo un gioco o uno sport, è molto di più, un movimento che smuove i programmi, le attenzioni e i sentimenti di milioni di tifosi in tutto il mondo e che può regalare grandi gioie o momenti molto tristi.

Riteniamo che le emozioni negative non partano solo dalle sconfitte, che fanno parte della competizione, ma soprattutto da episodi di violenza e che possono mettere a repentaglio anche i momenti più belli.

Per raccontarvi uno di questi e il suo epilogo torniamo al 2018 quando i tifosi del Nancy e quelli del Marsiglia si sono ritrovati in un bar e ne è scaturito il peggio. Dopo ben sei anni e mezzo di procedimento, proprio quattro ultras del Nancy sono stati condannati “a pene che vanno da 16 mesi di carcere, di cui sei con sospensione condizionale, a 10 mesi con sospensione condizionale per violenze” commesse sui sostenitori del Marsiglia, come riporta ‘L’Equipe’.

I tifosi del Nancy sono stati condannati: la sentenza finale

La mano della giustizia ci ha messo un po’ ad agire, ma alla fine è arrivata. Guillaume Royer, l’avvocato di uno degli uomini condannati, ha detto all’AFP: “È stata una rissa più impressionante che violenta, era una scena da western, con sedie, bicchieri, posacenere che volavano”. E ha aggiunto anche: “Il bar in sé non è stato vandalizzato e le vittime sono rimaste ferite solo leggermente. Inoltre non si sono presentati all’udienza”.

Si trattava di una serata di metà maggio in cui i tifosi del Marsiglia si erano ritrovati in un bar per assistere alla finale di Europa League contro l’Atletico Madrid. Proprio sul posto, però, sono entrati in contatto con i supporters del Nancy e si è generata una rissa da far west.

Quest’episodio dovrebbe far capire come la violenza non c’entra assolutamente con l’agonismo o con il calcio in generale, e che le conseguenze di condotte violente si pagano, a volte anche a caro prezzo.