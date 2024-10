“Fosse per me, resterei”: il veterano ‘avvisa’ l’Inter

Calciomercato Inter, l’annuncio del difensore non è passato inosservato: ecco quanto riferito dal ritiro della Nazionale

Le due vittorie consecutive ottenute in campionato contro Udinese e Torino hanno riportato il sereno in casa Inter, dopo la brutta sconfitta patita nel derby contro il Milan. Dopo la sosta delle Nazionali, Simone Inzaghi si aspetta nuove importanti conferme dalla sua squadra.

A finire sotto la lente di ingrandimento del tecnico piacentino è sicuramente il reparto difensivo. Anche nella vittoria contro il Torino, ad esempio, si sono palesate quelle ingenuità nel pacchetto arretrato che in un certo qual senso stanno ridimensionando la potenza da fuoco dello scacchiere offensivo dell’Inter. In tutto questo, però, a tenere banco sono anche le indiscrezioni di mercato. Oltre ai possibili acquisti ancora in essere, infatti, i nerazzurri stanno sondando con molta attenzione la questione rinnovi. L’ultimo annuncio dal ritiro della Nazionale olandese si inserisce proprio in questo orizzonte.

Calciomercato Inter, De Vrij tra futuro e obiettivi: “Resterei”

A chi gli ha chiesto lumi in merito alla volontà di continuare la sua esperienza con la maglia dell’Inter, Stefan de Vrij ha infatti risposto: “Se fosse per me, resterei all’Inter“. Ricordiamo che l’ex Lazio è legato ai nerazzurri da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato.

Benché utilizzato con il contagocce in questo primo scorcio di stagione, de Vrij ha comunque risposto presente quando tirato in causa. Ai microfoni di ‘Sportmediaset’, il centrale olandese ha poi analizzato il momento della squadra: “Con l’Inter affrontiamo un avversario alla volta senza guardare troppo avanti. In campionato ci sono tante squadre forti che si sono rafforzate. Guardiamo noi stessi per vincere tutte le partite: l’obiettivo è vincere lo Scudetto, alla Champions pensiamo passo dopo passo“.