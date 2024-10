Pausa per le nazionali fatale: esonero UFFICIALE dopo l’ultima sconfitta

La pausa per le nazionali sigla la parola fine sull’avventura in panchina: arriva l’esonero ufficiale, inevitabile dopo i risultati negativi

Come prevedibile, siamo di fronte a una pausa per le nazionali piuttosto turbolenta, sotto la superficie. E’ sempre, questo, uno dei momenti, nel mondo del calcio, in cui si tracciano primi bilanci e le riflessioni vanno a riguardare soprattutto il rendimento degli allenatori. I quali, nel momento in cui la squadra non vada secondo le aspettative, sono sempre i primi a pagare. Piaccia o meno, è una delle leggi del calcio.

In Italia e all’estero, sono già diversi i tecnici finiti in bilico per prestazioni dei propri giocatori non all’altezza della situazione e per risultati sotto media. Nel nostro campionato, dopo le ultime pesanti sconfitte, è arrivato il verdetto definitivo, al Cittadella, per Edoardo Gorini, che sedeva sulla panchina del club veneto, come primo allenatore, dal 2021, dopo aver fatto da vice ai tecnici che si erano susseguiti nelle sette annate precedenti.

Dopo tre stagioni in cui aveva portato la squadra sempre alla salvezza (undicesimo, quindicesimo e quattordicesimo posto, in ordine cronologico, senza mai passare dai playout), in questa annata l’avvio è stato decisamente complicato e deludente. Appena 7 punti conquistati nelle prime otto giornate, cosa che ha portato il club all’attuale terzultimo posto in classifica nel campionato di Serie B, dietro solamente a Frosinone e Cosenza.

In particolar modo, ha pesato, e non potrebbe essere altrimenti, l’ultimo ko, quello in cui la compagine veneta si è letteralmente liquefatta, incassando un clamoroso 6-1, senza appello, dal Sassuolo, nella trasferta al Mapei Stadium. Dopo le riflessioni di questi giorni, la dirigenza ha preso la sua decisione irrevocabile e ha esonerato Gorini. Ora, si apre la corsa alla successione dell’ex difensore. Nell’immediato, gli allenamenti, per la giornata di oggi e di domani, saranno diretti da Roberto Musso, vice allenatore attualmente, e dal resto dello staff, in attesa di trovare un assetto e una soluzione definitiva.