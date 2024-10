Tanti rimpianti all’Olimpico, il Belgio riacciuffa l’Italia dopo l’espulsione di Pellegrini

Si è chiusa da pochi istanti la sfida dell’Olimpico tra Italia e Belgio, terminata sul risultato di 2-2

Partite dai due volti quella che è terminata da una manciata di secondi all’Olimpico tra Italia e Belgio. L’inizio veemente degli Azzurri porta la Nazionale di Spalletti in vantaggio già dopo pochi secondi grazie all’inserimento a fari spenti di Cambiaso, che capitalizza un suggerimento al bacio di Dimarco. L’Italia disegna calcio e trova il meritato raddoppio con Retegui al 24‘, prima della rimonta del Belgio che prima al 42’ accorcia le distanze con De Cuyper, salvo poi impattare la sfida sul 2-2 con Trossard al 61′.

Al minuto 39 la sliding door dell’incontro. In ritardo, Lorenzo Pellegrini al minuto 39 entra in ritardo su Theate. Richiamato al monitor dopo un consulto VAR, l’arbitro Espen Eskas – che aveva inizialmente estratto il cartellino giallo – decide di espellere il centrocampista dell’Italia. Passa un solo giro di lancette e gli Azzurri vengono immediatamente puniti. Uno schema ben congegnato su calcio da punizione libera De Cuyper, il cui tiro indirizzato all’angolino non lascia scampo a Donnarumma.

L’Italia accusa il colpo e fatica a reagire, ma soffre soprattutto da calcio da fermo. Dopo i primi due squilli lanciati da Faes, la compagine di Spalletti capitola nuovamente. Faes – lasciato assolutamente libero – pesca Trossard in area, che dal cuore dell’area di rigore batte Donnarumma in uscita. A cavallo del settantesimo minuto di gioco, per esorcizzare la pressione dei ‘Diavoli Rossi’ che sfiorano il ribaltone con il tiro deviato di Openda, Spalletti cambia, gettando nella mischia Udogie e Fagioli. Nel finale è ovviamente il Belgio a tenere in mano le redini del gioco; l’Italia, però, arretra il baricentro e corre pochi pericoli, recriminando per un possibile fallo di mano di Theate (che però colpisce il pallone con il fianco). Si chiude così una sfida da cui Spalletti può trarre molte indicazioni positive, ma anche qualche ingenuità su cui riflettere.

GRUPPO 2: Italia 7, Francia 6, Belgio 4, Israele 0