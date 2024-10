Spalletti vede il bicchiere mezzo pieno, ma ammette: “Ecco cosa abbiamo subito”

Al termine di Italia-Belgio, Luciano Spalletti ha rilasciato una breve intervista ai microfoni Rai in cui ha esternato il suo punto di vista sul pareggio maturato all’Olimpico

Dopo un primo tempo condotto in lungo e in largo, l’Italia si è vista rimontare dal Belgio, in grado di sfruttare al meglio la superiorità numerica ottenuta per l’espulsione di Pellegrini. Proprio dell’impatto avuto dal rosso estratto all’indirizzo del suo centrocampista ha parlato Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni RAI pochi minuti dopo il triplice fischio:

“Gli episodi cambiano le partite. Ci metti che prendi gol subito lì da quella situazione. A volte ci sono partite che vengono segnate da cose che vanno al di là di tattiche, giochi e delle belle cose che si vuol dire. Avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo. Il Belgio ha la qualità di attaccare negli spazi larghi uno contro uno; non abbiamo mai concesso tantissime palle gol davanti a Donnarumma perché sotto il profilo del gioco non abbiamo mai sofferto moltissimo. Abbiamo sofferto solo su questi episodi di calci piazzati dove sono stati anche un po’ fortunati”.

Le conferme ci sono state? “Sì, ci sono state. Si è vista la squadra giocar con personalità, stare benissimo in campo e fare ciò che aveva contraddistinto questi ragazzi nelle partite precedenti. C’era da confermare, da far vedere che anche stasera saremmo stati capaci di pilotare le nostre energie all’interno della partita e l’avevamo fatto”.