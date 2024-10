“Sanzioni inevitabili per l’Inter”: i nerazzurri sono davvero nei guai

Giorni cruciali per l’Inter, con indagini e audizioni che proseguono relativamente ai nerazzurri per il caso ultras: il club rischia davvero

Nella pausa nazionali, continua a tenere banco, e non potrebbe essere altrimenti, il caso ultras, con le indagini che vengono portate avanti dalla Procura di Milano e il fronte sportivo in attesa di sviluppi, sulla base di quelle che saranno le risultanze dell’inchiesta.

Hanno fatto discutere le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi relativamente alle telefonate ricevute dalla tifoseria organizzata. Si prosegue con l’audizione del vicepresidente Javier Zanetti, altro personaggio di spicco coinvolto stando a quanto rivelato dalle intercettazioni. Naturalmente, il dibattito infuria tra gli appassionati di calcio e si attendono esiti che per i campioni d’Italia potrebbero essere piuttosto pesanti, almeno secondo qualcuno.

Inter, arriva l’annuncio: ecco le sanzioni ‘minime’, rischiano grosso anche Marotta e Inzaghi

Polemiche inevitabili che giungono dal fronte Juventus, visto che tempo fa anche i bianconeri sono stati indagati per una vicenda simile, nell’ambito dell’inchiesta ‘Alto Piemonte’. E se i tifosi bianconeri chiedono parità di trattamento, si leva anche qualche voce qualificata a sottolineare come i rischi per la Beneamata siano considerevoli.

Della vicenda parla, sul proprio profilo ‘X’, il giornalista Graziano Campi. Il quale sta seguendo la questione piuttosto da vicino e si dice certo che per l’Inter possano esserci delle sanzioni considerevoli, dalle quali non dovrebbe esserci scampo. “Chi ha letto le motivazioni della sentenza che ha coinvolto i vari Agnelli, Calvo, D’Angelo e Merulla sa bene che l’inibizione, la multa e le porte chiuse sono inevitabili per l’Inter – ha affermato – Resta il problema dei tesserati della squadra, vale a dire Simone Inzaghi e altri: potrebbero incorrere in una squalifica che peserebbe sul campo”. E non è finita qui. Campi, infatti, conclude così: “Marotta potrebbe decadere da diverse cariche”. Dunque, potrebbe materializzarsi un altro terremoto sull’Inter, dopo quello a carattere societario della fine della scorsa stagione. Dal quale l’Inter è riemersa bene. Ma in questo caso gli scenari potrebbero essere, naturalmente, alquanto più complicati e incidere pesantemente sul campionato in corso.