Rescissione e firma con la big: Pogba resta in Champions

Paul Pogba è pronto a ripartire e a farlo in grande stile: addio alla Juventus, per il centrocampista francese c’è la big d’Europa

È pronto a ripartire, desideroso di dimostrare che la sua carriera non è ancora finita. Paul Pogba ha accolto con gioia la decisione del Tas di Losanna di ridurre a 18 mesi la sua squalifica per doping.

Una sentenza che significa per il francese il ritorno in campo già a marzo 2025: tempo qualche mese, quindi, e Pogba potrebbe rimettere piede di un terreno di gioco. Con quale maglia indosso? La domanda, ad oggi, non ha ancora una risposta anche se qualche punto certo c’è. Uno, il principale, è che non lo farà con la Juventus. La società bianconera da questo punto di vista è stata chiara sia con Thiago Motta che con Scanavino.

Si lavora alla risoluzione consensuale del contratto con il calciatore che potrebbe quindi accasarsi in un nuovo club da free agent. Una delle ipotesi circa il suo futuro riguarda la MLS dove almeno un paio di franchigie, tra cui l’Inter Miami di Messi, sarebbero pronte ad accoglierlo. Ma Pogba vuole dimostrare di poter essere ancora un calciatore da campionato importante e il suo desiderio è restare in Europa: un desiderio che potrebbe anche essere soddisfatto.

Addio Juventus, Pogba sceglie la Spagna

Già perché Paul Pogba vorrebbe avere ancora un’occasione ad alto livello e vorrebbe giocare in Spagna. Stando a quanto riferisce ‘masfichajes.com’, è questo ciò a cui lavorerà il francese e il suo entourage nei prossimi mesi.

Un desiderio che potrebbe anche essere soddisfatto visto che le tre grandi di Spagna sono scoperte proprio nel suo ruolo. Atletico Madrid, Barcellona e anche il Real Madrid potrebbero aver bisogno di un calciatore d’esperienza con le caratteristiche di Pogba e potrebbero voler scommettere sul rilancio del francese. Una possibilità che diventerebbe concreta soltanto in un caso: un ingaggio estremamente ridotto.

Per il calciatore della Juventus, infatti, la strada per restare nel calcio europeo e giocare nella Liga è accettare uno stipendio inferiore a quello previsto dal contratto con il club bianconero. Solo così da una delle tre big di Spagna potrebbe arrivare la chiamata giusta: un’occasione che Pogba aspetta per dimostrare di poter essere ancora un calciatore di alto livello.