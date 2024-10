Inter, Dalmat ‘mette fine’ alla carriera di un titolarissimo: “Oggi sarei titolare al suo posto” | ESCLUSIVO

Dalmat, ospite ad Inter Zone sul canale Youtube di Calciomercato.it, ha parlato dell’attuale Inter di Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni

Nuovo appuntamento con Inter Zone, la nuova trasmissione settimanale in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it interamente dedicata all’Inter. L’ospite speciale è l’ex calciatore nerazzurro Stephane Dalmat.

L’ex centrocampista non ha usato giri di parole: “Oggi non ci sono giocatori nell’Inter con le mie caratteristiche, il mio era un tipo di gioco che non si può comparare a quello di altri calciatori. Oggi sarei titolare nell’Inter di #Inzaghi e prenderei il posto di Mkhitaryan“.

Dalmat ha parlato anche dei francesi Pavard e Thuram: “La storia tra la Francia e Pavard è cambiata quando lui ha deciso di agire più centrale che a destra. Marcus Thuram? Già sei mesi prima del suo arrivo avevo suggerito di prenderlo, è un grandissimo giocatore”. E su Correa: “Avevo detto che per me non era un giocatore da Inter, ma poi mi sono scusato perché l’allenatore ha fiducia in lui e non posso permettermi di affermare una cosa di questo tipo”.

Inter, Dalmat: “I nerazzurri vinceranno ancora lo Scudetto e in Champions…”

L’ex nerazzurro si dice fiducioso sulla stagione dei campioni d’Italia in carica: “Penso che l’Inter vincerà di nuovo lo scudetto e credo siano fra le cinque squadre più forti d’Europa“.

Infine, sulla “sua” Inter: “Sarà sempre un enigma sul perché l’Inter in cui c’ero non ha mai vinto nulla. È una cosa che non si può spiegare. C’erano Ronaldo, Vieri, Seedorf… peccato”.