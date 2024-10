Il Real Madrid fa la spesa in Italia a gennaio: Inter e Juventus avvertite

Movimenti di mercato del Real Madrid in Serie A nel mercato di gennaio: suona il campanello d’allarme per Inter e Juventus

In questa stagione, in Europa, la caccia al Real Madrid è aperta. Non potrebbe essere altrimenti, dato che per l’ennesima volta i ‘Blancos’ sono campioni in carica della Champions League. E Ancelotti può contare, dopo l’arrivo di Mbappe e di Endrick, su un parterre di talenti quasi senza eguali.

Il Real, capace di conquistare la Champions per ben 15 volte, anche in questo caso parte con il rango di favorito. Anche se nella nuova super-Champions, come abbiamo visto, niente è scontato. E infatti la squadra di Ancelotti è stata sconfitta a sorpresa dal Lille per 1-0. Dimostrando che come sempre confermarsi è molto difficile e bisogna sempre dare tutto in campo per non farsi sorprendere dagli avversari.

Già autore di una campagna acquisti notevole, il Real sembra intenzionato a riproporsi anche sul mercato di gennaio. La dirigenza madrilena ha delle idee in mente e potrebbe rivolgersi al campionato di Serie A per un colpo di cui ci sarebbe davvero bisogno. Occhio all’avvertimento che parte per Inter e Juventus, minacciate dai movimenti dei campioni d’Europa.

Real Madrid, caccia al sostituto di Carvajal: allertate Inter e Juventus

Il Real, come sappiamo, dovrà fare a meno per il resto della stagione di Dani Carvajal, per via del suo gravissimo infortunio al ginocchio. La società ha intanto prolungato di un’altra stagione il suo contratto, ma sulla fascia destra servirà una alternativa.

Ecco perché nel mirino del Real potrebbero entrare Andrea Cambiaso e Denzel Dumfries. I due laterali sono tra i migliori nel nostro campionato e hanno entrambi, per motivi diversi, le doti giuste che potrebbero piacere ad Ancelotti per rimpiazzare una figura di grande spessore ed esperienza come Carvajal. Dello juventino piacciono la duttilità e la verve, dell’interista la gamba e il senso del gol, non banale per un giocatore in quella posizione di campo. Ma almeno per quanto riguarda il bianconero, la strada è molto in salita. La Juventus non vuole privarsi di lui, giocatore preziosissimo per Thiago Motta, e chiede comunque una cifra importante, superiore ai 40 milioni di euro. Potrebbe, forse, essere più abbordabile l’olandese dell’Inter di fronte a una giusta proposta.