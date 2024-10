DIRETTA Nations League, Italia-Belgio | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali in Nations League: l’Italia di Spalletti, per la terza giornata, ospita il Belgio

Secondo appuntamento stagionale con gli impegni delle Nazionali e terza giornata della fase a gironi della Nations League: in questo turno, l’Italia ospita il Belgio.

Gli azzurri guidati dal commissario tecnico Luciano Spalletti, dopo la cocente delusione di Euro 2024, sono ripartiti con uno slancio e un modulo diverso in questa competizione. All’esordio, la selezione italiana ha battuto la Francia di Didier Deschamps a domicilio con un secco 3-1. Nella seconda giornata, invece, vittoria, sempre in trasferta, con Israele con il risultato finale di 2-1. Punteggio pieno e testa della classifica del gruppo 2 in solitaria. Di contro, la Nazionale belga del commissario tecnico Domenico Tedesco, di chiare origini italiane, ha battuto la Nazionale israeliana all’esordio venendo, però, battuta dai transalpini nell’ultima sfida giocata. Non ci sarà Romelu Lukaku, rimasto a disposizione dell’allenatore del Napoli Antonio Conte per ritrovare la forma migliore e mettersi al passo con i compagni di squadra, che guida la classifica del campionato di Serie A. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-BELGIO

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. CT. Spalletti

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda. CT. Tedesco

CLASSIFICA GRUPPO 2: Italia 6 punti; Francia e Belgio 3; Israele 0

ARBITRO: Espen Eskas (Norvegia)