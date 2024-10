Da Italia-Belgio alla Juventus: è il colpo di gennaio

Questa sera la sfida tra Italia e Belgio per la Nations League, sarà in campo e può essere il colpo di gennaio della Juventus

L’Italia di Luciano Spalletti affronta il Belgio di Domenico Tedesco nella terza giornata di Nations League. Gli azzurri si presentano al match da primi in classifica, grazie alle due vittorie contro Israele e Francia ottenute a settembre. I Diavoli Rossi, invece, sono a quota tre grazie al successo sulla rappresentativa israeliana a cui ha fatto seguito la sconfitta contro i transalpini.

Un match carico di aspettative e non soltanto per i tre punti in palio e l’importanza anche in ottica Mondiale, ma perché sul terreno di gioco scenderanno molti giocatori che da qui a qualche mese potrebbero diventare obiettivi di mercato. La Serie A punta gli occhi sui calciatori della Nazionale di Tedesco e le big hanno già i riflettori puntati su alcuni dei talenti del Belgio: Lukebakio, Debast, Openda, Theate soltanto per segnalare i nomi più appetibili.

Proprio su di loro si è concentrato il sondaggio sul profilo X di Calciomercato.it che ha chiesto quale sarebbe il colpo ideale per le big di Serie A sul mercato tra quattro dei giocatori del Belgio.

Calciomercato, da Italia-Belgio alla Juve: Openda è il colpo migliore

“Diversi i gioielli in vetrina nel Belgio questa sera contro l’Italia di Spalletti: quale sarebbe l’incastro ideale per le big italiane sul mercato?” questa la domanda che abbiamo posto su X in vista della sfida che si disputerà all’Olimpico.

Le risposte sono state un vero e proprio plebiscito per Openda alla Juventus: il 55% dei voti è andato all’attaccante del Lipsia, protagonista di un ottimo avvio di stagione con 5 gol e 2 assist in 9 partite. Il 25% delle preferenze è andato invece a Debast all’Inter, mentre Theate–Milan ha raccolto il 15% dei voti. Al quarto posto finisce Lekebakio, esterno offensivo del Siviglia: per lui soltanto il 5% di preferenze.

Di certo Openda è un profilo gradito alla società bianconera che probabilmente a gennaio interverrà proprio in attacco per individuare un vice Vlahovic. Da vedere se possa davvero essere Openda o se si punterà su un profilo più a basso costo considerato che il Lipsia lo ha pagato 40 milioni appena un anno fa.