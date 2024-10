Altro infortunio e operazione | Juventus, pensano al ritorno a gennaio

In casa Juventus si riflette sui movimenti di mercato a gennaio: la situazione infortunati può generare un clamoroso ritorno

Il tema degli infortuni sta tenendo banco, con relative polemiche, nel mondo del calcio. In questo avvio di stagione, sono già stati numerosi i giocatori vittime di incidenti piuttosto seri in campo, con problemi fisici che hanno di fatto già posto fine anticipatamente alla loro annata agonistica, alimentando il dibattito sui troppi impegni e sui ritmi ormai folli dei calendari a livello internazionale.

Ha pagato dazio pesantemente, come sappiamo, anche la Juventus, in questo periodo, con diverse assenze che peseranno non poco nel percorso della squadra di Thiago Motta. I bianconeri dovranno rinunciare a lungo a Bremer e a Milik e anche Nico Gonzalez ne avrà per qualche settimana. Il tutto, fa sì che la società stia già, in questo momento, avviando riflessioni sulle mosse di mercato da compiere a gennaio. Ma non soltanto in entrata.

Juventus, Arthur via a gennaio: la Fiorentina ci ripensa

In estate, da parte di Cristiano Giuntoli è stato fatto un notevole lavoro di smaltimento degli esuberi. A parte Milik, comunque ancora ai box per infortunio, l’unico rimasto è Arthur. Che è stato inserito anche in lista Champions, ma fino ad adesso non ha trovato spazio nemmeno in panchina. Il brasiliano non rientra nei piani e a gennaio molto probabilmente partirà nuovamente.

Potrebbe esserci, per lui, un ritorno alla Fiorentina, dove lo scorso anno, in prestito, si era disimpegnato piuttosto bene. I viola stanno valutando di tornare alla carica con i bianconeri, considerando l’infortunio di Rolando Mandragora. Il centrocampista ha patito una lesione del menisco ed è già stato operato, iniziando l’iter riabilitativo. Per lui, i tempi di recupero non dovrebbero essere particolarmente lunghi (si parla di un mese o poco più per rivederlo in campo), ma saranno da capire le effettive condizioni in cui tornerà, visto che in carriera è stato più volte soggetto a un certo tipo di infortuni.

Dunque, avere una alternativa in più in mezzo, come Arthur, farebbe decisamente comodo. Anche se negli ultimi giorni sono emerse altre piste per il brasiliano. Monitorato sia dal Marsiglia di De Zerbi, dove tra l’altro ritroverebbe l’ex compagno Rabiot, sia dall’Everton.