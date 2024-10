Operato d’urgenza, paura per l’ex Napoli: infortunio assurdo

Particolare infortunio per un ex calciatore del Napoli che è stato costretto a operarsi d’urgenza per evitare il peggio: stop di almeno un mese

Ha evitato il peggio, ma il rischio è stato forte e concreto. In un periodo in cui le notizie sugli infortuni di campo abbondano, fa scalpore quanto accaduto ad un ex calciatore del Napoli, Axel Tuanzebe, difensore dell’Ispwich Town, con un passato al Manchester United.

Il giocatore, 26 anni, è stato operato d’urgenza per evitare l’amputazione del pollice dopo essersi tagliato il dito con una scheggia di vetro mentre lavava i piatti in casa. Un incidente domestico che ha messo a rischio Tuanzebe: l’intervento chirurgico d’urgenza si è reso necessario per evitare che ci fosse il pericolo di dover amputare il dito.

Fortunatamente la situazione è tornata sotto controllo, con l’intervento riuscito alla perfezione. Come raccontato dal tecnico Kieran McKenna, il centrale congolese dovrà ora restare a riposo per circa un mese, prima di poter tornare regolarmente in campo. Sospiro di sollievo, dunque, per l’ex difensore del Napoli: in azzurro Tuanzebe ha giocato metà stagione nel 2022, collezionando appena una presenza in campo.

Infortuni a raffica, quello di Tuanzebe è particolare

L’infortunio di Tuanzebe, avvenuto in casa mentre lavata i piatti, non può certo essere inserito nella casistica dei problemi avuti dai calciatori negli ultimi tempi.

Una raffica di gravi infortuni che ha aperto nuovamente il dibattito sulle troppe partite disputate. Nel giro di pochi giorni, soltanto per restare ai casi più eclatanti, Bremer, Carvajal e Zapata hanno dovuto alzare bandiera bianca, sottoporsi ad un intervento chirurgico e iniziare a metabolizzare uno stop che durerà fino al termine della stagione e, in alcuni casi, anche dopo.

Tra i lungodegenti ci sono anche Scamacca, Scalvini, Florenzi, per restare in Italia, o ancora Rodri volendo dare un altro sguardo all’estero. Una situazione che ha fatto scattare l’allarme, considerato che con il Mondiale per club il numero di partite è destinato ad aumentare ulteriormente. Nell’elenco dei calciatori infortunati ora entra anche Tuanzebe che però – come raccontato- ha una vicenda tutta particolare e non certo legata alle sollecitazioni che il fisico riceve su un campo di calcio.