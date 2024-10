Caos Var e post gara infuocato: il calciatore a rischio squalifica

Le dichiarazioni del post gara finiscono nel mirino del Comitato Tecnico Arbitrale, ora il calciatore rischia una lunga squalifica

E’ stato un weekend di Serie A ricco di polemiche arbitrali quello che è andato in archivio domenica sera con il match di Firenze, tra la Fiorentina di Raffaele Palladino e il Milan di Paulo Fonseca.

La lente di ingrandimento, in realtà, è puntata soprattutto sulla partita che ha preceduto quella del Franchi. Dopo Monza-Roma, i giallorossi, con le dichiarazioni di Florent Ghisolfi, nel post gara, hanno, infatti, alzato la voce per manifestare la propria rabbia e delusione dopo il rigore non concesso per il fallo su Baldanzi. Ma qualche ora prima, anche a Torino, non erano mancate le polemiche per Juventus-Cagliari. A far discutere è stato soprattutto l’espulsione per Conceicao tra i bianconeri.

La tecnologia (in quest’ultimo caso specifico non sarebbe potuta intervenire), non ha dunque messo a tacere tutte le polemiche. Anzi, in alcuni casi, ha pure peggiorato la situazione e in questo turno di Serie A ne abbiamo avuto prova. Ma non è solo il campionato italiano che deve fare i conti con polemiche ed errori arbitrali.

LaLiga, polemiche dopo il rigore: l’ex Roma nel mirino

In Spagna, nell’ultimo fine settimana, non è certo andata meglio. Ne LaLiga, la partita che ha acceso il dibattito è quella tra Siviglia e Betis.

Il derby andaluso, andato in scena, domenica sera all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ha visto vincere i padroni di casa allenati da Garcia Pimienta grazie ad un rigore trasformato da Lukebakio. Proprio il penalty fischiato per fallo di Diego Llorente sta facendo tanto discutere. E’ stato proprio l’ex giocatore della Roma a scatenare il caos al termine della gara: “Non capisco – afferma a caldo nel post match – Avevo le mani abbassate. Non è solo il rigore assegnato, ma il fatto che il VAR non richiami l’arbitro. Stiamo distruggendo il calcio…” “Serve più di rispetto – prosegue Llorente – Le spiegazioni che tutti abbiamo visto in televisione sono bugie”. Parole queste – come scrive in Spagna As – che sono state contestate dal Comitato Tecnico Arbitrale, presieduto da Luis Medina Cantalejo, che ha deciso di denunciare il difensore al Dipartimento d’Integrità dell’ente. Ora verrà aperto un fascicolo e non è da escludere una lunga squalifica per l’ex giocatore della Roma.