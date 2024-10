Vlahovic non è il problema, altro giocatore nel mirino: “Non ha fatto nulla”

Il problema del gol della Juventus non può essere attribuibile a Dusan Vlahovic. Ecco di chi è la colpa: il messaggio è chiaro

Sono ore di riflessioni in casa Juventus dopo il pareggio contro il Cagliari a Torino. I bianconeri hanno perso l’imbattibilità in Serie A per via di un rigore trasformato da Marin.

I tifosi della Vecchia Signora sono furiosi per via delle decisioni arbitrali, che non hanno per nulla convinto, ma la squadra di Thiago Motta ha perso due punti anche per l’imprecisione sotto porta di Dusan Vlahovic. Uno degli eroi di Lipsia, in Champions League, è finito sotto accusa per un gol sbagliato, che sta facendo tanto discutere sui social. Ma il serbo nella sfida contro i sardi ha comunque realizzato il rigore che aveva portato avanti la Juventus. Le critiche al giocatore, però, in questo inizio di stagione non sono mancate, soprattutto dopo i tre 0 a 0 consecutivi, contro Roma, Empoli e Napoli.

I numeri in realtà sono comunque dalla parte di Dusan Vlahovic, che dopo nove partite, di cui sette in Serie A e due in Champions League, ha realizzato ben sette reti, oltre che un assist. Impossibile criticare, dunque, il centravanti serbo, che è ripartito davvero bene.

Juventus, “Yildiz non ha fatto nulla”: la critica del giornalista

Ma facendosi un giro sui social, ci rendiamo subito conto che non tutti la pensano in questa maniera. C’è però chi difende Dusan Vlahovic e sposta il problema del gol della Juventus altrove.

“Sapete qual è il problema di Vlahovic? Che all’Inter se Lautaro Martinez non segna, segna Thuram. Alla Juve, se non segna lui, Yildiz si sistema al massimo la frangetta. Un gol in stagione, la 10 sulle spalle: cosa ha mostrato finora? Nulla. Ha potenziale, ma non è pronto”. Parole quelle rivolte al fantasista turco da parte del giornalista Graziano Carugo Campi che chiaramente sono destinate a far discutere. Però i numeri vengono in soccorso del collega: il dieci turco ha collezionato nove presenze, segnando solo contro il Psv Eindhoven.