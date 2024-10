Valentino Rossi, svelato un segreto dopo oltre 20 anni: tutto così assurdo

Su Valentino Rossi, viene raccontato un segreto che nessuno poteva immaginare: arriva la verità dopo oltre 20 anni

Passano e passeranno gli anni, ma per gli appassionati di motociclismo attuali e che verranno, Valentino Rossi resterà sempre una leggenda. Il pesarese ha scritto pagine pesanti di storia nel Mondiale delle due ruote, con una serie di trionfi e di imprese da ricordare e celebrare ancora oggi.

Nove titoli mondiali, 115 vittorie, emozioni regalate in serie ai suoi tifosi lungo una carriera sulle due ruote durata ben 25 anni. Attraverso un quarto di secolo, Valentino ha segnato non soltanto il motociclismo e il mondo dello sport nel suo complesso, ma anche la cultura di massa, con la sua figura, che si è fatta apprezzare e amare per le gesta compiute in pista e al di fuori.

Una passione, quella per i motori, che continua, per Valentino, che da un decennio gestisce una propria scuderia motociclistica, cura la nascita e lo sviluppo delle nuove leve tramite una Academy di prestigio – uno dei cui allievi è stato l’attuale campione del mondo della Moto GP, Francesco Bagnaia – e quando può continua a correre, essendosi dedicato dal ritiro dal motomondiale alle quattro ruote e nello specifico alle vetture Gran Turismo. Ecco perché ancora oggi si continua a parlare assiduamente di lui, ma del resto chi lo ha seguito dagli esordi non può non ricordare tutte le sue vittorie più belle. Alcune delle quali continuano a essere molto discusse.

Valentino Rossi, il retroscena pazzesco: cosa successe veramente a Jerez ’99

In particolare, è stato svelato un retroscena di oltre vent’anni fa, legato a una delle gag più memorabili di Valentino sui circuiti di tutto il mondo. Nel 1999, nella terza prova del Mondiale 250, vinse a Jerez de la Frontera, nel Gp di Spagna, per poi, a fine gara…scendere dalla moto e andare al bagno.

Immagini esilaranti che fecero il giro del mondo. E che oggi vengono spiegate compiutamente da Aldo Drudi, autore di alcuni dei caschi più celebri di Valentino. Intervistato nel corso del podcast di Andrea Migno, Drudi svela che l’idea nacque proprio da lui. “La sera prima avevo detto a Valentino di aver visto a bordo pista quei bagni chimici e così gli suggerii di festeggiare in quel modo a gara finita – ha spiegato – Ci sono ancora diverse foto bellissime dei tifosi dietro la collina che lo osannano, Valentino è un vero e proprio monumento. Anche se più di lui, suo padre Graziano è rimasto uno showman insuperabile”.