Thiago Motta non fa sconti: Yildiz escluso eccellente, inamovibile Koomeiners

Fuori dall’undici titolare Kenan Yildiz nel match all’Allianz Stadium della Juventus contro il Cagliari: le scelte di Thiago Motta che conferma Koopmeiners dietro Vlahovic

Anche Kenan Yildiz non è esente dalla ‘legge’ di Thiago Motta. Il talento turco, poco brillante a Lipsia e fuori prima della remuntada epica in Champions, resta fuori dall’undici titolare della sfida contro il Cagliari.

Prima esclusione stagionale per l’ex gioiello del Bayern Monaco, premiato dai tifosi bianconeri come MVP del mese di settembre nel pre gara e a caccia ancora del primo sigillo in campionato dopo la pennellata ‘alla Del Piero’ in Europa contro il PSV Eindhoven. Al suo posto sulla sinistra del terzetto dei trequartisti dietro Vlahovic troverà spazio dal primo minuto l’altro baby Mbangula, a segno all’esordio stagionale con il Como. Confermato l’inamovibile Koopmeiners mentre sulla destra Thiago Motta lancia Conceicao, uno degli eroi contro il Lipsia con la rete decisiva che ha consegnato una vittoria fondamentale ai bianconeri nel cammino in Champions League.

Juventus-Cagliari, ancora un’esclusione per Douglas Luiz

Prima partita in difesa senza Bremer per la Juventus: al suo posto torna capitan Gatti dall’inizio al fianco di Kalulu, con l’ex Milan autore di un grande avvio di stagione in bianconero.

Fa rumore anche l’ennesima esclusione dai titolari per Douglas Luiz, con Locatelli e Thuram preferiti al brasiliano ex Aston Villa in mediana. Thiago Motta ribalta così il centrocampo dopo le ultime partite e si accomodano in panchina anche Fagioli e McKennie malgrado la super prestazione in Germania. Tra gli undici scelti dall’allenatore bianconero ci sono inoltre il baby Savona e Cambiaso sulle corsie difensive, in porta Di Gregorio che deve riscattare l’espulsione in Champions contro il Lipsia.