Squadre in campo, ma la partita non riparte: cosa è successo

Il secondo tempo ha avuto un inizio ritardato: l’arbitro, con le squadre in campo, ha atteso diversi minuti prima di fischiare l’avvio della ripresa

Una partita che tanti grattacapi: Cosenza-Sudtirol, gara valida per l’ottava giornata di Serie B, non ha avuto uno svolgimento agevole.

I primi problemi ci sono stati quando le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo per l’inizio del match: problemi al Var e fischio d’inizio posticipato di qualche minuto. La prima frazione ha visto poi la squadra ospite andare in vantaggio al settimo minuto con Rover, ma finire il tempo in dieci uomini con l’espulsione di Kurtic. Rosso anche per il direttore sportivo del Cosenza all’intervallo, ma di episodi ce ne sono ancora.

Il secondo tempo, infatti, parte ancora con qualche minuto di ritardo. Quando le squadre fanno il loro rientro in campo, il direttore di gara fa segno che non si può ripartire. Il problema, ancora una volta, è il malfunzionato del Var che costringe il direttore di gara a ritardare l’inizio anche della ripresa.

Cosenza-Sudtirol, problemi al Var: tutti i dettagli

I problemi che avevano caratterizzato già il primo tempo, si sono presentati all’inizio del secondo e l’arbitro non ha potuto fare altro che rimandare la ripresa delle ostilità, attendendo che venga risolto il problema al Var.

Dopo minuti di attesa con i calciatori già sistemati in campo, l’arbitro ha fischiato l’inizio del secondo tempo: non è ancora chiaro se il VAR è utilizzabile o meno. Le due compagini hanno la necessità di fare punti vista la loro situazione in classifica: il Cosenza è ultimo in classifica, considerato i quattro punti di penalizzazione, mentre il Sudtirol veleggia a metà graduatoria, equidistante da zona playoff e playout. Una vittoria esterno proietterebbe la squadre nelle zone alte della classifica e farebbe precipitare ancora più giù la formazione calabrese. Ma c’è ancora tutto il secondo tempo per cambiare le cose, con la squadra di casa che proverà a ribaltare il risultato e conquistare punti fondamentali per risalire.