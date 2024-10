Niente da fare per Koopmeiners: cos’è successo con Vlahovic sul rigore della Juve

La Juventus ospita il Cagliari nel lunch match del campionati di Serie A: Vlahovic non fa sconti a Koopmeiners sul rigore del vantaggio

La Juventus trova subito il vantaggio nel match casalingo contro il Cagliari, valido per la settima giornata del campionato di Serie A.

Ancora una volta è Dusan Vlahovic a sbloccare il risultato per i bianconeri, con il centravanti serbo che va a segno per la terza gara in una settimana dopo le doppiette contro Genoa e Lipsia in Champions League. Per l’ex Fiorentina è il quinto sigillo in campionato grazie al rigore trasformato con freddezza al 15′ della sfida dell’Allianz Stadium con il Cagliari. Rigore concesso dall’arbitro Mercenaro dopo la revisione al VAR (mano galeotta di Luperto sull’incornata di Gatti) e sul quale Vlahovic non ha voluto sentir ragioni. Il numero nove si è impossessato della palla e dopo un breve conciliabolo con Koopmeiners è andato sul dischetto per battere dagli undici metri.

Juventus-Cagliari, il rigorista resta Vlahovic: Koopmeiners all’asciutto

Niente da fare quindi per Koopmeiners, con il centrocampista olandese che aveva dato la disponibilità al compagno per calciatore il penalty del vantaggio bianconero.

Il rigorista di Thiago Motta anche questo pomeriggio rimane quindi Vlahovic, che non si fa pregare e sblocca il risultato per la Juventus nel lunch match dell’Allianz Stadium. Il bomber serbo si è diretto poi verso la panchina durante l’esultanza e ha dedicato il gol insieme al resto del compagni a Gleison Bremer, mostrando la maglia del brasiliano con il numero tre dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato dal difensore contro il Lipsia. Allo stadio, tra l’altro, è presente anche la proprietà bianconera nella figura di John Elkann.