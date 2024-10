Monza-Roma, l’arbitraggio scatena il caos: “Siamo stati derubati”

Monza-Roma lascia un notevole strascico di polemiche arbitrali, le proteste furibonde del mondo giallorosso per le decisioni di La Penna

Mastica amaro la Roma di Ivan Juric, che non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Monza. Andati in vantaggio con Dovbyk, i giallorossi hanno subito il pari di Dani Mota e in questo modo non sono riusciti a centrare la terza vittoria consecutiva. Ma le polemiche sono sorte soprattutto nel finale, per via di un episodio destinato a far discutere a lungo.

Baldanzi è stato colpito nettamente in area di rigore, da Kyriakopoulos, per quello che sembrava uno dei più classici step on foot, tipologia di contatto che ormai va per la maggiore e fa giurisprudenza. Tuttavia, l’arbitro La Penna non ha ravvisato contatto falloso, né il Var lo ha richiamato a rivedere l’episodio. Ovviamente, tra le proteste furibonde dei calciatori della Roma in campo. Ma anche dei tifosi, che sui social si sono letteralmente scatenati. Nel mirino La Penna, arbitro di campo, e Aureliano, arbitro al monitor a Lissone, per un non fischio vissuto come una enorme ingiustizia da parte del popolo romanista. Si susseguono, tra i commenti all’accaduto, i “vergogna” e le proteste a suon di frasi al veleno. Ma finisce sotto accusa anche la società capitolina, che secondo i tifosi non avrebbe sufficiente ‘peso’ per farsi sentire. Ecco una carrellata di messaggi apparsi in questi minuti su ‘X’:

Ma come si fa a non dare quel rigore alla Roma? ormai gli arbitri e var fanno come gli pare #MonzaRoma — Kappa (@Kappa45799827) October 6, 2024

saremo scarsi, giocheremo male, la situazione è quella che è, anche oggi ci siamo divorati parecchie occasioni. STICAZZI. quello è rigore in qualsiasi circostanza. ME LO DEVI FISCHIARE.#MonzaRoma — Andrea 🐺 (@andrewalbo) October 6, 2024

STEP ON FOOT è fallo e ammonizione, giusto #Rocchi?

A giusto noi non abbiamo la maglia a strisce @AIA_it @SerieA #MonzaRoma — Manuela Orazi (@manuela_orazi) October 6, 2024

#MonzaRoma tanto non ci sarà un dirigente @OfficialASRoma a protestare per il rigore negato . E comunque troppi gol mangiati — Gianluca de Candia (@GDeCandia70) October 6, 2024

#MonzaRoma 1-1 che te sta strettissimo. Curioso di vedere quanti rigori come quello su #Baldanzi verranno dati durante l’anno o saremo l’unico caso che farà giurisprudenza come spesso accaduto negli ultimi anni. Nulla di nuovo sotto al Colosseo. — Goal D. Over (marinaio dell’altopiano) (@Andrea_82b15) October 6, 2024

Oggi la Roma è stata letteralmente derubata. #MonzaRoma — Stefano (@stefanoasr27) October 6, 2024