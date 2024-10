Leao, ci risiamo: “Imbarazzante, fa sempre la stessa cosa”

Primo tempo di Fiorentina-Milan all’insegna di nuove critiche per Rafa Leao, il portoghese finisce ancora nel mirino

Partita molto difficile per il Milan contro la Fiorentina, come si immaginava, anzi forse più di quanto si immaginava. Dopo un buon inizio, i rossoneri hanno concesso più campo ai viola. Ringraziando Maignan per il rigore parato a Kean, ma capitolando, prima della fine del primo tempo, per il gran gol di Adli. Non sarà facile per Fonseca rimettere la gara in piedi, anche perché è arrivata l’altra doccia fredda del rigore fallito da Theo Hernandez. Specie senza il contributo dei migliori giocatori, tra cui Leao.

Il portoghese ripropone un copione già visto più e più volte. Qualche bel guizzo, ma piuttosto isolato in mezzo a lunghi minuti di abulia. La continuità non è mai stata il suo forte, ma ormai la cosa si ripropone ciclicamente e il tifo milanista sta perdendo sempre più la pazienza. Ancora una volta, sui social, Leao è destinatario di messaggi piuttosto polemici che stigmatizzano il suo atteggiamento a volte davvero troppo indolente. Su ‘X’, arrivano tanti post inferociti nei confronti del numero 10, ecco alcuni tra i più ironici e taglienti:

I cross a pene di cane so farli pure io come li fa Leao#FiorentinaMilan — Fra (@koreanello24) October 6, 2024

Madonna quanto è scontato leao.Sempre la scelta, sempre la stessa giocata. Prevedibile e infatti lo fermano sempre. Ma non se ne rende conto da solo che andare sul fondo, rientrare e crossare al centro tutto sgraziato è una cosa che 9 volte su 10 gli esce male? #FiorentinaMilan — Milanista22 (@reverofnalim) October 6, 2024

È assurdo, dodo pure ammonito, leao lo salta 99% e invece si ferma e mette cross telefonati e senza senso, non lo capisco. E lo fa ogni partita — zorrb (@zorrobobi) October 6, 2024

non capisco perché Leao non tenti più a dribblare il terzino e provare il tiro in porta comunque, sempre il cross dall’altra parte mette, non dico che lo deve fare per tutta la partita, ma nelle situazioni in cui è solo può anche provarci — OlivieroFan 🔴⚫ (@OliGiroud9fan) October 6, 2024

Leao basta con sti cross a caso ogni partita — zorrb (@zorrobobi) October 6, 2024

Se #FiorentinaMilan fosse un film sarebbe il primo tragicomico Leao — Rambo De Napoli (@RamboDeNa) October 6, 2024

#FiorentinaMilan Tutte le difficoltà del Milan nascono dalle sovrapposizioni di Dodó su Colpani non seguite da #Leao. Bel giocatore di merda. — Gfvjtdj (@Ghfruxzb) October 6, 2024

Leao in quella posizione è ancora più imbarazzante — Peppo (@Giusepp02444261) October 6, 2024