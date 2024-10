La rabbia di Gatti: “Non abbiamo alibi, una cosa del genere non esiste”

Frena ancora la Juventus in campionato, stoppata dal Cagliari all’Allianz Stadium: l’analisi in conferenza stampa di Federico Gatti

La Juventus bloccata sul pareggio dal Cagliari nel lunch match della settima giornata di campionato. I bianconeri non riescono a capitalizzare il vantaggio iniziale di Vlahovic e vengono raggiunti nel finale dal rigore di Marin.

Un’altra frenata per la formazione di Thiago Motta, con Federico Gatti che non cerca scuse a fine partita in conferenza stampa. Parole da leader quelle del capitano della Juve: “Queste partite vanno vinte a qualsiasi costo, sono due punti persi che alla lunga peseranno. Non esiste pareggiare una partita così. È una questione di atteggiamento, tutti abbiamo sbagliato, io per primo. Ci servirà per crescere e migliorare”.

Gatti durissimo dopo Juventus-Cagliari: “La colpa è di tutti”

Il difensore della Nazionale prosegue soffermandosi sugli errori di Vlahovic e Douglas Luiz: “Non ho detto niente a entrambi, dico solo che non si possono regalare gol così. La colpa è di tutti, non del singolo. Si parla di gruppo e di atteggiamento: dobbiamo crescere e fare meglio”.

Infine sulle decisioni arbitrali: “Non ho rivisto il contatto del rigore e le altre situazioni. Guardo solo a noi stessi, non bisogna cercare alibi. Adesso dobbiamo lavorare forte perché al ritorno in campo dopo la sosta ci aspettano tre partire durissime e fondamentali”.