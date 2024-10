DIRETTA Serie A, Monza-Roma 0-0: Partiti LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra il Monza di Nesta e la Roma di Juric in tempo reale

La Roma è di scena sul campo del Monza nel primo posticipo domenicale valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida molto delicata, considerati gli ultimi risultati delle due formazioni, che sarà diretta dall’arbitro La Penna della sezione di Roma 1.

Reduci dalla pesante sconfitta nel secondo turno del girone unico di Europa League contro i modesti svedesi dell’Elfsborg, i giallorossi di Ivan Juric vogliono allungare la striscia di vittorie in campionato iniziata contro l’Udinese e proseguita con il Venezia. Lo scopo è quello di conquistare altri tre punti per continuare a risalire la classifica e vivere al meglio la pausa per le Nazionali. Per i biancorossi di Alessandro Nesta, la cui panchina non è più così salda, si tratta invece dell’occasione di dare una svolta alla propria stagione: serve il primo successo per abbandonare l’ultima posizione in graduatoria e cambiare il trend dopo i ko contro Bologna e Napoli. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. La passata stagione, su questo stesso campo, i capitolini si imposero con un netto 4-1 che portò le firme di Pellegrini, Lukaku, Dybala e Paredes prima del gol della bandiera siglato da Carboni. Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra Monza e Roma live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Monza-Roma

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Pessina, Maldini; Djuric. All. Nesta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 16 punti; Inter 14; Udinese, Juventus e Lazio 13; Milan* e Torino 11; Empoli e Atalanta 10; Roma* e Verona 9; Como e Bologna 8; Fiorentina* 7; Cagliari e Parma 6; Genoa e Lecce 5; Venezia 4; Monza* 3

Una partita in meno*