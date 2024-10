Tripletta di Thuram, l’Inter domina ma sbanda in difesa: Torino KO e in ansia per Zapata

Grazie alla tripletta di Marcus Thuram, l’Inter trova la seconda vittoria consecutiva in campionato e si rimette in scia del Napoli. Torino battuto 3-2

Con qualche sofferenza di troppo visto l’evolvere della sfida, l‘Inter di Simone Inzaghi non sbaglia e batte il Torino 3-2. I nerazzurri ringraziano un Marcus Thuram tornato in versione smagliante e autore di una tripletta. Pur mostrando un grande cuore, reagendo anche al grave infortunio accorso a Dusan Zapata, al Torino non riesce quella che sarebbe stata una vera e propria impresa, perché in 10 a partire dal ventesimo minuto di gioco per effetto dell’espulsione a Maripan.

Dopo un quarto d’ora giocato a ritmi bassi ma nei quali i nerazzurri hanno avuto quasi sempre in mano il pallino del gioco, l’Inter ha accelerato, creando i primi presupposti per trovare la via del gol. A sbloccare il risultato è stato Marcus Thuram al 25′ con un preciso colpo di testa che non lascia scampo a Milinkovic Savic. Passano dieci giri di lancette e l’attaccante francese si ripete, non lasciando scampo all’estremo difensore granata. Il tempo di rimettere al centro il pallone e la compagine di Vanoli ritorna in partita: Duvan Zapata è pescato tutto solo nel cuore dell’area di rigore e con un preciso piattone brucia Sommer, depositando il pallone all’incrocio dei pali. Colpita, l’Inter ritorna ad alzare i giri del motore e sembra mettere in ghiaccio la partita ancora con Thuram, che capitalizza un’ingenuità in uscita di Milinkovic Savic e fa 3-1.

L’Inter addormenta la partita, ma non chiude i giochi. Metabolizzato il grave infortunio accorso a Zapata, i granata si spingono in avanti e creano i presupposti per il calcio di rigore trasformato da Vlasic. L’Inter ha ancora una grandissima chance con Taremi per chiuderla, ma Milinkovic Savic gli sbarra la strada. Negli ultimi minuti gli ospiti ci provano, ma invano: l’Inter archivia la pratica e conquista tre punti molto importanti, pur palesando le solite amnesie difensive di questo inizio di stagione.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 16 punti*; Inter 14*; Udinese* 13; Juventus 12; Milan e Torino 11; Empoli, Lazio e Atalanta* 10; Roma e Verona* 9; Como 8*; Fiorentina e Bologna 7; Parma, Genoa*, Cagliari e Lecce* 5; Venezia* 4; Monza 3