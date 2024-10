Giuntoli supera l’Inter: il nuovo centrale a metà prezzo

Cristiano Giuntoli si sta mettendo in moto per superare la concorrenza dell’Inter e portare a Torino il nuovo difensore centrale: il prezzo cala

La notizia del lungo stop di Gleison Bremer è parecchio negativa per il presente e il futuro prossimo della Juve. Il centrale brasiliano era uno dei più in forma in questa stagione, un difensore capace di blindare la porta del club bianconero e di rappresentare un vero e proprio muro davanti a Di Gregorio.

Dopo il ko contro il Lipsia, mancheranno sicuramente le sue performance nel cuore della retroguardia della Vecchia Signora, ma con la certezza che si possa comunque fare bene con i sostituti già in rosa e il sistema di gioco di Thiago Motta. Sul calciomercato di gennaio, però, un po’ come successo in estate, la Juve sarà comunque tra i club più attivi e proprio alla ricerca di un nuovo centrale che possa sostituire Bremer.

Come vi abbiamo riferito anche nelle scorse ore, il club di Torino non guarda agli svincolati per la sua sostituzione, ma ha già diversi nomi in lizza, per cui potrebbero crearsi diverse nuove sfide con l’Inter. Uno dei nomi che potrebbe mettere la freccia sulla concorrenza è sicuramente quello di Jakub Kiwior, un calciatore di cui si è già parlato tanto durante la scorsa estate.

La Juve cerca di anticipare tutti per Kiwior: Inter in secondo piano

Il percorso dell’ex Spezia con la maglia dell’Arsenal non sta andando proprio secondo le aspettative. Ha giocato solo il 3 per cento dei minuti in Premier League, non riesce a imporsi nello scacchiere di Mikel Arteta ed è ulteriormente sceso nelle gerarchie dopo l’acquisto di Riccardo Calafiori.

È evidente che a gennaio il calciatore potrebbe andare in pressing per partire e trovare maggiore spazio e qui entra in gioco proprio la Juve. I bianconeri hanno necessità di un calciatore con quelle caratteristiche e il suo profilo è gradito a Thiago Motta. Inoltre, un altro grosso vantaggio è la concorrenza.

L’Inter, infatti, è abbastanza ferma dopo l’acquisto di Tomas Palacios e con la possibilità di arretrare Carlos Augusto, per cui non ha urgenza in quella posizione. Anche il prezzo potrebbe essere una nota a favore di Giuntoli: l’Arsenal potrebbe aprire al prestito e non si parla più di 30 milioni di euro, bensì di una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni.