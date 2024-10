UFFICIALE, “Club in vendita”: novità in Serie A

Il club di Serie A è pronto a passare di mano. Arriva l’annuncio ufficiale da parte del CEO dei rossoblu: “Tre-quattro acquirenti”

Sono giorni intensi per il calcio italiano. Il focus è chiaramente sulla Serie A, che torna in campo a partire da stasera. Sarà un turno importante per capire quale sarà la situazione prima della nuova sosta per le nazionali.

Inizierà il Napoli, che vuole battere il Como per la prima mini fuga. Poi le attenzioni saranno chiaramente puntate su Juve, Inter e Milan, che giocheranno rispettivamente contro Cagliari, Torino e Fiorentina. Ma questa settimana è anche quella in cui i tifosi aspettano notizie in merito alle indagini relative alla Curva Nord e Sud. Oggi, poi, La Repubblica è tornata a scrivere della possibilità che RedBird ceda parte delle proprie quote del Milan ad altri investitori. Quest’ultima, però, non è certo una notizia che sconvolge il sostenitore rossonero, che ormai da anni convive con la possibilità che la società passi di mano. C’è stato, d’altronde, il periodo relativo agli arabi, che prima o poi tornerà di moda. Discorso identico per l’Inter, che dopo l’era Suning, è gestita da Oaktree. Ma anche il fondo nerazzurro è destinato a cedere le proprie quote. E’ solo davvero questione di tempo.

Ma le proprietà straniere in Italia, ormai, sono davvero tantissime e il popolo del mondo del calcio si è abituato a convivere con esse. E’ con esse, d’altronde, che si torna a sognare, anche in piazza dove non si vince da tanto tempo.

Serie A, Genoa in vendita: “3-4 acquirenti”

A Genova, ad esempio, con l’arrivo del 777 Football Group, si era tornati a sperare che il Genoa potesse presto tornare tra le grandi. L’ultima estate, però, con la cessione di diversi calciatori importanti, che non sono stati rimpiazzati adeguatamente, ha fatto capire quale fosse la reale situazione.

Nelle scorse ore così il CEO del Grifone, Andres Blazquez, ha fatto chiarezza sulla situazione del club. Senza troppi giri di parole ha dunque detto che il Genoa è in vendita: “Il Genoa, come tutti gli altri club del 777 Football Group, è in vendita – riporta SportFace -. A-Cap, società creditrice nei confronti di 777 Partners, ha tutto l’interesse a preservare o, se possibile, aumentare il valore del club, questo anche nell’ottica di una cessione, totale o parziale, della società che avverrà”.

Il Genoa dunque è pronto a passare di mano: “Ci sono almeno tre-quattro gruppi che hanno dimostrato interesse, vedendo il Genoa come una buona possibilità d’investimento, anche perché la situazione economica è migliore rispetto a quando i 777 hanno acquisito il Club”, ha aggiunto Blazquez.