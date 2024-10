Partita decisiva, i tifosi non hanno dubbi: “Esoneratelo”

Il campionato di Serie A entra nel vivo e va verso la seconda sosta: è già tempo di bilanci per gli allenatori

Agli albori della settima giornata di campionato, arrivano i primi giudizi sull’operato degli allenatori di Serie A: e c’è chi invoca un altro esonero.

Arrivati alla settima giornata, il campionato di Serie A ha già messo in mostra i valori delle 20 squadre in competizione. Il Napoli, ad esempio, dopo un inizio choc a Verona è riuscito ad ingranare recuperando terreno e chiudendo la sesta giornata di campionato al primo posto in classifica. Juventus e Inter seguono, così come il Milan, anche i rossoneri nonostante un inizio di stagione difficile e che aveva fatto fortemente traballare la panchina di Paulo Fonseca, riscattatosi con le vittorie nel derby e sul Lecce.

Ci sono poi le sorprese, ovvero Torino, Empoli e Udinese, tutte squadre che finora hanno mantenuto un rendimento da zona europea. La Roma ha dovuto cambiare già allenatore, passando da Daniele De Rossi a Ivan Juric e anche la Lazio ha lasciato qualche punto per strada. Non mancano però le delusioni in questo inizio di stagione e i tifosi chiedono l’esonero dell’allenatore.

Serie A, i tifosi non hanno dubbi sull’esonero

Nel sondaggio odierno sull’account X di Calciomercato.it vi abbiamo chiesto quale allenatore merita l’esonero in caso di risultato negativo tra Alessandro Nesta, Eusebio Di Francesco, Paolo Zanetti e Fabio Pecchia.

L’allenatore più votato e – dunque – quello più rischio secondo i partecipanti al sondaggio è Alessandro Nesta, votato dal 69,2%. Ben distaccati, a pari merito, Eusebio Di Francesco e Fabio Pecchia, votati dall’11,5% dei partecipanti mentre Paolo Zanetti si è fermato al 7,7%.

📊MOMENTO SONDAGGIO

Inizia l’ultimo weekend di #SerieA prima della sosta per le Nazionali, quale allenatore merita l’esonero in caso di risultato negativo❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 4, 2024

Nel prossimo turno di campionato, il Monza è atteso dalla sfida interna con la Roma, in programma allo U-Power Stadium: una sfida importante per la formazione brianzola che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica con appena tre punti raccolti fino a questo momento.