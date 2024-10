Douglas Luiz già bocciato, Paolino: “Operazione commerciale” | ESCLUSIVO

Il giocatore della Juventus non sarebbe una scelta di Thiago Motta: “Non l’avrebbe scelto”, arriva la sentenza in diretta

E’ stata una settimana ricca di emozioni quella che ha vissuto il mondo Juventus. I tifosi bianconeri sono, infatti, tornati ad esultare, come non gli capitava da tempo, per un successo in Champions League.

Una vittoria, davvero epica, per la Vecchia Signora, che nonostante l’inferiorità numerica, è riuscita ad avere la meglio del Lipsia. Sono state così le ore di Dusan Vlahovic e Conceicao, decisivi contro i tedeschi, ma anche di Pierre Kalulu, monumentale in più di una circostanza per salvare il risultato.

Ma le note liete, purtroppo, fanno il pari con quelle negative. Thiago Motta, infatti, deve fare i conti con gli infortuni pesanti di Gleison Bremer e Nico Gonzalez. Per il difensore, come è noto, la stagione è praticamente finita per via della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’esterno, invece, ha riportato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra, che lo farà rientrare tra il 22 e il 27 ottobre.

Juventus, Paolino: “Douglas Luiz operazione commerciale”

Il tecnico dei bianconeri dovrà, dunque, cercare nuove soluzioni per la sua squadra e magari dare spazio a chi ne ha trovato meno di quanto si pensasse. Stiamo chiaramente facendo riferimento a Douglas Luiz, che al momento non fa certo parte delle note positive di questa prima parte di stagione.

Il brasiliano sembrava poter diventare un pilastro dei bianconeri, anche per via dell’investimento fatto in estate, ma fino ad adesso si può considerare solamente una riserve di lusso. Fin qui, d’altronde, ha totalizzato sette presenze, cinque in Serie A e due in Champions League, ma partendo titolare solo nello 0 a 0 contro l’Empoli. Sette giorni dopo, poi, è rimasto per tutto il match in panchina contro il Napoli.

Serve dunque ancora del tempo per entrare nelle grazie di Thiago Motta, che evidentemente, al momento, preferisce fare altre scelte. Antonio Paolino, di Radio Bianconera, durante JUVE ZONE, la trasmissione di Calciomercato.it, in onda tutte le settimane su YouTube, ha così provato a spiegare i motivi di tale scelta: “Douglas Luiz è un’operazione commerciale del 30 giugno – afferma -, non trovo ragioni tecniche per Thiago Motta. L’ex Bologna non avrebbe dato indicazioni per comprare un giocatore come lui”.