Blitz Champions, ora ha convinto la Juventus: sì bianconero

Blitz Champions della Juventus: il calciatore ha convinto i bianconeri che ora sono pronti a far partire l’assalto

Una Champions da sballo finora per la Juventus. Sei punti nelle prime due partite, sei come i gol fatti. La squadra di Thiago Motta ha dimostrato di avere le qualità per andare avanti nella competizione più importante e lo ha fatto soprattutto nella gara contro il Lipsia.

Quando sembrava spacciata, la Juve ha tirato fuori gli artigli e ha messo ko i tedeschi, dimostrando di aver imboccato la strada giusta. Dove porterà non è ancora dato sapere, anche perché – come dimostrato dagli infortunio di Nico Gonzalez e soprattutto Bremer – le insidie sono dietro l’angolo.

Intanto però la società non si ferma ed è sempre attenta a quel che può offrire il calciomercato. Giuntoli studia le possibili occasioni, valuta i nomi conosciuti e meno conosciuti che potrebbero far compiere un ulteriore step in avanti alla formazione bianconera. Un nome arriva proprio dalla Champions League e si è messo in mostra in una delle partite che ha destato più stupore: quella vinta 4-0 dal Benfica sull’Atletico Madrid.

Un successo che ha visto tra i protagonisti anche Alvaro Carreras, 21 anni, terzino sinistro in forza alla formazione guidata da Bruno Lage.

Calciomercato Juventus, blitz per Carreras

Stando a quanto riferisce Ekrem Konur su X proprio Alvaro Carreras era uno degli obiettivi degli osservatori della Juventus presenti allo stadio per Benfica-Atletico Madrid.

Un blitz, quello degli uomini bianconeri, che ha portato buoni frutti: il rapporto presentato dagli scout juventini alla dirigenza, infatti, è stato particolarmente positivo. Carreras ha colpito gli osservatori della Juventus, con il terzino che ha mostrato tutta la sua qualità ed è riuscito a catturare l’attenzione degli uomini bianconeri.

Ora bisognerà vedere se questo porterà ad un assalto già a gennaio o in estate. Carreras, 21 anni, è arrivato in Portogallo a gennaio 2024 proveniente dal Manchester United. Dopo i sei mesi in prestito dello scorso anno, è stato acquistato quest’estate per sei milioni di euro. Cifra destinata a lievitare se le prestazioni continueranno ad essere come quella di mercoledì sera contro l’Atletico Madrid: la Juventus lo osserva ed è pronta all’assalto.