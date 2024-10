Ultim’ora, è stato scartato dalla Red Bull: Verstappen resta di sasso

La Red Bull scarta il campione del mondo, arriva l’ultima ora che lascia senza parole anche Max Verstappen: cos’è successo

In vista della stagione 2025, la Red Bull pensa ad una mini rivoluzione. Se Max Verstappen resta un intoccabile, non si può dire lo stesso per Sergio Perez, una delusione fin qui. Ecco perché la scuderia austriaca starebbe valutando una sua sostituzione, con alcuni nomi che potrebbero presto essere vagliati da Helmut Marko.

Un indizio, nelle scorse ore, lo ha dato il noto ex pilota, che ha elogiato George Russell, definendolo veloce come Hamilton, se non addirittura più di lui. Il pilota della Mercedes, al momento, non è un obiettivo plausibile e dunque la Red Bull ha iniziato a guardarsi intorno. Un nome tra tutti quelli circolati, però, sarebbe stato scartato a priori.

Red Bull, niente Vettel: grossa delusione per Verstappen

Stiamo parlando di Sebastian Vettel, che non ricoprirà il ruolo di vice Verstappen nella prossima stagione di Formula 1. Il suo profilo è stato molto vicino al ritorno alle corse con la Porsche e anche l’Audi-Sauber l’ha preso in considerazione. Un nulla di fatto, che starebbe allontanando definitivamente il quattro volte campione del mondo dal suo ritorno nel paddock.

E’ stato lo stesso Helmut Marko, in un’intervista concessa a Motorsport-Total, a cancellare ogni speranza per Vettel. Le sue dichiarazioni non hanno, infatti, lasciato spazio ad alcuna interpretazione: “E’ stato fuori da questo sport per troppo tempo e ora ci sono molti giovani estremamente veloci. In realtà non ho contatti con Sebastian da tempo e non l’ho mai sentito negli ultimi 3 mesi”.

Poi ha concluso: “E’ sicuramente in qualche parte del nord Europa adesso, dove non prendono i cellulari e gli aerei non viaggiano”. Porte chiuse, dunque, per il 37enne, che si è ritirato alla fine del mondiale nel 2022, senza più tornare in pista. Solo qualche sporadica apparizione per qualche evento commemorativo, come quello per Senna nel GP di Imola di quest’anno, ma nulla più.

Sono altri i nomi che Red Bull starebbe quindi valutando per affiancare Verstappen, tra questi ci sono quelli di Lawson, Tsunoda e Franco Colapinto. Ma anche i giovani del Junior Team come Hadjar e Lindblad. Non c’è più spazio per un ex campione come Vettel, che sembra destinato a rimanere fermo anche nel 2025, dato che il suo tempo ad altissimi livelli sembra essere giunto alla fine.