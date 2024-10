Leao e Fonseca sotto accusa: doppia stoccata

Dopo il ko contro il Bayer Leverkusen, riflessioni importanti da fare per il Milan: critiche pesanti a Leao e Fonseca

E’ il momento delle analisi, in casa Milan, dopo la sconfitta patita in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Secondo ko su due gare in Europa per il Diavolo, anche se di sicuro il calendario non ha aiutato. Elementi positivi da trarre dalla gara persa contro i tedeschi, questo è vero, ma anche delle problematiche da sottolineare e non sottovalutare.

Il Milan se l’è giocata fino alla fine e per come ha condotto il secondo tempo, specialmente dopo lo svantaggio, avrebbe probabilmente meritato di uscire con un punto dalla trasferta contro i campioni di Germania. Ma va detto come invece, fino alla rete segnata da Boniface, le difficoltà fossero state veramente tante. La pressione del Bayer era risultata dura da contenere e la squadra di Xabi Alonso si era procurata tantissime occasioni da gol, arginata soltanto da diversi interventi da campione di Maignan.

Paulo Fonseca ha rivendicato, a fine partita, una buona prestazione da parte dei suoi, a suo dire la migliore espressa fino a questo momento dall’inizio della sua avventura con il Diavolo. Ora, occorrerà trovare una pronta reazione nella prossima sfida di campionato con la Fiorentina, domenica sera, ma per il tecnico lusitano, e non solo per lui, c’è da risolvere più di qualcosa. Qualche errore è stato commesso e ancora una volta c’è stata una prestazione non all’altezza di Rafa Leao.

Milan, Fonseca avvertito: “Sempre gli stessi problemi”

Argomenti che sono stati sollevati in un post su ‘X’ dal giornalista Maurizio Pistocchi, che ha evidenziato le principali carenze, al momento, del Milan, che si stanno ripetendo un po’ troppo spesso.

“Il Milan continua a schierarsi con un 4-2-4 in cui le distanze tra i reparti non si possono perdere, e nel primo tempo è accaduto abbastanza spesso – ha scritto – Se i problemi sono sempre gli stessi, è l’allenatore a dover trovare le soluzioni“. Su Leao, Pistocchi ha chiosato: “Non seguiva mai Frimpong, che su quella fascia ha asfaltato tutti”. Vedremo se anche stavolta, in un altro momento di difficoltà, il Milan produrrà una reazione apprezzabile.