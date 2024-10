Roma, rifinitura prima dell’Elfsborg: solo buone notizie per Juric. E Ghisolfi osserva | VIDEO CM.IT

Juric ha a disposizione tre big acciaccati negli ultimi giorni. Anche il ds si conferma presentissimo con la squadra e la stampa

Tutti presenti a Trigoria per Ivan Juric. O quasi, visto che l’unico assente è stato Enzo Le Fée, ai box da oltre un mese e ancora oggetto misterioso, con il tecnico croato che non vede l’ora di riabbracciarlo. Le notizie davvero importanti per la Roma, però, sono relative a tre calciatori acciaccati negli ultimi giorni.

Nella rifinitura prima della sfida in casa dell’Elfsborg in Europa League, i giallorossi hanno a disposizione Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e anche Gianluca Mancini che è uscito per infortunio nel match contro il Venezia. Ovviamente ci sarà però da gestire le loro energie così come di tutti gli altri, con la Roma che poi a Monza giocherà la quinta partita in quindici giorni e già contro la squadra di Di Francesco alcuni giocatori erano sembrati un po’ scarichi come ammesso dallo stesso Juric. Nei 15 minuti aperti ai media aggregati anche alcuni giovani come Marazzotti, che hanno aperto la seduta con la consueta parte atletica, tra accelerazioni e cambi di direzione, poi è cominciato il lavoro con il pallone con focus sulla posizione per ricevere il pallone e i tempi di trasmissione. Contro l’Elfsborg il tecnico della Roma dovrebbe far riposare almeno Mancini, con Hummels che scalpita per una maglia da titolare anche se non ha i 90 minuti.

Per il tedesco potrebbe arrivare una staffetta a gara in corso per dare fiato magari a Ndicka (non ha saltato neanche un minuto di 9 partite tra club e nazionale) mentre Hermoso si prepara a tornare dal 1′. Angelino dovrà stringere i denti, a centrocampo Kone e Pisilli sono in vantaggio su Cristante che avrebbe bisogno di riposare, anche perché è l’unico nel reparto ad averle giocate tutte dall’inizio. In attacco Dovbyk confermato e costretto agli straordinari, Baldanzi e uno tra Soulé e Pellegrini dietro all’ucraino. Presente all’allenamento anche il ds Florent Ghisolfi, ormai sempre più al centro del progetto. Oggi la prima intervista ai quotidiani, ma già da qualche giorno il dirigente francese è in ‘vetrina’, osserva tutti gli allenamenti e anche oggi ha voluto salutare i cronisti presenti uno per uno.