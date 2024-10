Osservato speciale in Inter-Stella Rossa: blitz Juve a San Siro

Osservato speciale in Inter-Stella Rossa per il match di Champions League. Scout della Juventus a San Siro: tutti i dettagli

Inter sul velluto nel secondo impegno di Champions League contro la Stella Rossa. La squadra nerazzurra ha travolto i serbi per 4-0 trovando anche i primi gol di Arnautovic e Taremi.

A San Siro, però, ha rubato l’occhio anche Andrija Maksimovic, il nuovo gioiello della Stella Rossa classe 2007. Il fantasista si è messo in mostra in Champions ed ha già attirato su di sé le attenzioni della dirigenza dell’Inter e non solo. “Il mio sogno si è avverato giocando in Champions League con la Stella Rossa, ma mi dispiace non aver conquistato punti in una trasferta difficile. Ringrazio il tecnico Milojević per la fiducia”, ha dichiarato il talento nel post partita. “Il suo sostegno e i suoi consigli significano molto per me. Non avevo paura del palcoscenico, ero rilassato e spero di aver soddisfatto tutti i requisiti. Sono sicuro che ne usciremo ancora più forti”.

Maksimovic osservato speciale a San Siro, dunque, dell’Inter ma anche della Juventus. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, infatti, anche il club bianconero avrebbe inviato i propri scout per visionare dal vivo il 17enne della squadra serba che continua a bruciare le tappe.

Calciomercato, Inter e Juve osservano Andrija Maksimovic: occhi sul gioiello della Stella Rossa

Maksimovic gioca prevalentemente come trequartista, ma può essere impiegato anche come esterno offensivo e predilige la fascia destra. Il giovane calciatore è già stato schierato anche sulla linea dei centrocampisti, mettendo in mostra una duttilità che farebbe sicuramente al caso di Thiago Motta.

Andrija Maksimovic rappresenta un’importante occasione di mercato per Inter e Juventus: la valutazione del giovane talento è ancora ridotta e presto una delle due big potrebbe anche muoversi per bruciare la concorrenza. Il classe 2007 ha stupito tutti a San Siro. Prende nota anche Giuntoli ed il suo staff.