Napoli, sorpresa in allenamento: l’ultima decisione di Conte

Piccole novità e piccoli cambiamenti in allenamento a Castel Volturno prima della sosta di ottobre: ecco l’ultima decisione di Antonio Conte

Il Napoli prepara l’ultima partita prima di fermarsi per la sosta di ottobre. Dopo la vittoria contro il Monza e il primo posto in classifica, Antonio Conte non ha concesso nessuna ora libera ai suoi ragazzi. Non è ancora il momento di tirare il freno a mano: non è stato fatto ancora nulla.

A Castel Volturno si lavora incessantemente per riportare il club azzurro ai vertici del campionato. In particolare, l’obiettivo prefissato è arrivare in Champions League. Lo Scudetto è un sogno dei tifosi, dice Conte, bisogna avere i piedi per terra. Nel frattempo, al centro sportivo si presenta una novità. Era da oltre un mese che non si sentiva più parlare di lui.

Napoli, allenamento in gruppo per Mario Rui: il piano

Era inizio agosto quando Mario Rui chiese al club diversi giorni liberi dall’allenamento per riflettere sul futuro e concentrarsi sulle offerte che gli arrivavano da diversi lati del Mondo. Il terzino portoghese ha persino rifiutato la meta brasiliana. Alla fine non è andato via e ha rifiutato diverse società, raffreddando di fatto anche i rapporti con il suo agente.

Il Napoli, invece, lo ha tolto dalla lista di Serie A e ha concesso il suo numero di maglia al nuovo acquisto Billy Gilmour. Un segnale inequivocabile che non è prevista nessun’altra possibilità di reintegrazione per il difensore. E in effetti, così sarà. Mario Rui ha provato a far valere i suoi diritti, inviando una pec alla SSC Napoli, chiedendo di allenarsi in gruppo. Per tutto settembre, il giocatore ha svolto in solitario allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno, sfruttando a pieno di tutti gli strumenti e le attrezzature assieme ad un preparatore atletico dello staff tecnico di Conte. Il club azzurro gli ha garantito il minimo sindacale.

Dall’allenamento del 1 ottobre, Mario Rui è riapparso in gruppo, ma effettuerà solo qualche sessione con i compagni di squadra perché l’idea del club e dello staff tecnico non è cambiata: il difensore portoghese non rientra nei piani del mister. Oltretutto, bisognerebbe modificare la lista dei 25 di Serie A e questo è possibile una sola volta – cambiando al massimo due giocatori – fino a quando non comincerà la sessione invernale di calciomercato. Dunque, Mario Rui continuerà ad alternare sedute da solo e in gruppo a Castel Volturno fino a nuovi sviluppi sul suo futuro. A gennaio una nuova possibilità per lasciare il Napoli e vivere un’altra esperienza all’estero o in Italia.