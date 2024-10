Juve da sballo: rimonta in 10 e batte il Lipsia. Troppo Liverpool per il Bologna

Super Juventus, vittoriosa in inferiorità numerica sul campo del Lipsia mentre il Bologna non può nulla contro il Liverpool: i risultati della Champions

Il mercoledì sera di Champions sorride a metà alle italiane: la Juventus torna con una splendida vittoria da Lipsia, mentre il Bologna non può nulla in casa del Liverpool.

In Germania il match è di quelli che non lasciano respirare: Motta perde Bremer e Nico Gonzalez nei primi 10 minuti, il Lipsia trova la rete del vantaggio al 30′ con Sesko, mentre la Juve protesta sul finire del primo tempo per un presunto fallo da rigore su Vlahovic. Proprio il serbo ad inizio ripresa trova il gol del pareggio con un perfetto anticipo da bomber di razza. La partita sembra andare in direzione dei bianconeri, ma a cambiarla ci pensa il Var: Di Gregorio tocca la palla di mano fuori dall’area, punizione ed espulsione. Poco dopo altro mani di Douglas Luiz, questa volta in area, e rigore per i tedeschi: ancora Sesko per il nuovo vantaggio dei padroni di casa.

Sotto di un gol e di un uomo, la Juve si aggrappa a Vlahovic che trova dopo tre minuti il pareggio, quindi si chiude dietro per difendere il prezioso pareggio, senza rinunciare al contropiede. Ed è proprio così che arriva il gol della vittoria: fa tutto Conceicao con un’azione personale che fa esplodere il popolo juventino e regala tre punti insperati a Motta.

Champions League, super Juve e Bologna ko: marcatori e classifica

Va decisamente peggio al Bologna che non sfigura all’Anfield Road ma torna a casa con zero punti e qualche rimpianto. La rete in avvio di Mac Allister lascia presagire il peggio, invece la formazione di Italiano riordina le idee e sfiora il pareggio in più di una circostanza. Il gol rossoblù non arriva, mentre arriva quello di Salah: 2-0 e partita in archivio.

LIVERPOOL-BOLOGNA 2-0: 11′ Mac Allister (L), 75′ Salah (L)

LIPSIA-JUVENTUS 2-3: 30′ Sesko (L), 50′ Vlahovic (J), 65′ Sesko rig. (L), 68′ Vlahovic (J), 83′ Conceicao (J)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Atletico Madrid 6, Aston Villa 6, Benfica 6, Borussia Dortmund punti 6, Brest 6, Bayer Leverkusen 6, Juventus 6, Liverpool 6, Inter 4, Manchester City 4, Sparta Praga 4, Arsenal 4, Monaco 4, Sporting CP 4, Atalanta 4, Bayern Monaco 3, Barcellona 3, Real Madrid 3, Paris Saint-Germain 3, Celtic 3, Club Brugge 3, Feyenoord 3, Lilla 3, Dinamo Zagabria 1, Bologna 1, Shakhtar Donetsk 1, Psv Eindhoven 1, Stoccarda 1, Sturm Graz 0, Lipsia 0, Stella Rossa 0, Girona 0, Milan 0, Salisburgo 0, Young Boys 0, Slovan Bratislava 0.