Ginocchio ko e stagione già finita: come cambia il mercato dell’Inter

Brutte notizie per l’Inter: i nerazzurri devono fare i conti con il brutto infortunio al ginocchio, con il rischio che la stagione sia già finita

Non arrivano buone notizie per l’Inter di Simone Inzaghi. La società nerazzurra sta vivendo un periodo particolare, in campo e fuori. L’inchiesta della Procura di Milano sta facendo discutere, creando un ambiente non certo sereno intorno alla squadra.

Intanto, non certo a migliorare le cose, arriva la notizia di un grave infortunio: Martin Satriano, attaccante argentino 23enne, in prestito al Lens, ha riportato un serio problema fisico al ginocchio nel corso dell’ultima gara disputata in Ligue 1 contro il Nizza. Un infortunio subito nei minuti finali della sfida di sabato sera e che, stando a quanto riportato ‘L’Equipe’, terra il calciatore a lungo lontano dai campi di gioco.

Non è ancora arrivata nessuna notizia ufficiale in merito al tipo di infortunio subito da Satriano, né sui tempi di recupero, ma le indiscrezioni che trapelano in Francia non fanno presagire nulla di buono. Si parla di un serio infortunio al ginocchio e della possibilità che il calciatore sia a lungo fuori causa. Il quotidiano transalpino prevede diverse mesi di stop e se la gravità dell’infortunio dovesse essere confermata, il 23enne potrebbe anche restare fuori per il resto della stagione.

Inter, ginocchio ko per Satriano: come cambia il mercato

Una situazione che non tocca molto da vicino l’Inter che in estate ha ceduto Satriano in prestito con obbligo di riscatto che scatta al verificarsi di determinate condizioni.

Condizioni che riguarderebbero la salvezza della squadra e non le prestazioni del giocatore. Anche con l’infortunio quindi, il Lens in caso di permanenza in Ligue 1 dovrà pagare i cinque milioni di euro previsti dall’accordo estivo con l’Inter. Per Satriano un ko che rende ancora più amaro il suo inizio di stagione: appena 37 i minuti in campo da parte dell’attaccante argentino in quattro presenze complessive.

Ora il ko e il rischio di dover vivere tutta la stagione da spettatore: la speranza è che gli accertamenti diano notizie più confortanti rispetto alle previsioni, con Satriano che spera di poter tornare in campo il prima possibile.