Caos Ultras: imbarazzo Inzaghi a Striscia la notizia

Tapiro d’Oro per Simone Inzaghi finito nel mirino della critica per via caso ultras che sta colpendo il mondo delle tifoserie organizzate

Sono giorni intensi per le tifoserie organizzate di Milan e Inter. Era il 30 settembre, infatti, quando una maxi operazione delle forze dell’ordine ha portato a diciannove misure cautelari tra i membri della Curva Nord e Sud.

In queste ore, così, stanno emergendo anche i nomi di alcuni tesserati che hanno avuto rapporti con alcuni affiliati delle tifoserie organizzate. Tra questi c’è anche Simone Inzaghi. Il tecnico è finito al centro dell’inchiesta per aver ricevuto pressioni da un capo ultrĂ dell’Inter che gli chiedeva di procurargli dei biglietti.

La posizione del mister campione d’Italia verrĂ presto valutata dagli inquirenti della FIGC. E’ dunque presto per capire se Simone Inzaghi possa andare incontro ad una multa o ad una squalifica. ServirĂ capire il tenore delle conversazioni e si ci sono state delle intimidazione.

Nel frattempo, il tecnico dell’Inter, non ha voluto entrare nel merito. Ieri nel post gara di Inter-Stella Rossa, invitato dai giornalisti presenti negli studi di Sky Sport, a commentare la vicenda, si è limitato a dire che ne aveva parlato la societĂ nel pre-gara e che in questi giorni le sue attenzioni erano rivolte esclusivamente al lavoro per preparare il match di Champions League. Inzaghi, dunque, afferma di pensare al campo e di aver ascoltato e letto poco in questi giorni.

Inter, Tapiro d’oro per Inzaghi: la reazione del mister

Il tecnico dei nerazzurri, però, inevitabilmente, ha la lente di ingrandimento puntata addosso ed è diventato così ‘vittima’ di Valerio Staffelli.

Il noto inviato di Striscia la notizia ha consegnato il premio al tecnico campione d’Italia, che lo ha ritirato con imbarazzo. A sottolinearlo è la nota emessa dal programma televisivo. La consegna del premio andrĂ in onda stasera, chiaramente, su Canale 5. Per l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, si tratta del terzo Tapiro d’oro della sua carriera. Il mister nerazzurro è in attesa della convocazione in Procura per fare chiarezza su quanto emerso. Così verrĂ fatta luce in merito al suo coinvolgimenti