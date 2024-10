Arriva gratis, dall’Inter alla Juventus: l’affare può decollare

Dall’Inter alla Juventus, può decollare l’affare con l’arrivo gratis del calciatore: la sfida è già partita

In campo la sfida è già partita. Inter e Juventus, con Napoli e Milan, sono al vertice della Serie A e rappresentano le candidate a giocarsi lo scudetto fino alla fine.

Un campionato che si preannuncia serrato, dove ogni minimo dettaglio può fare la differenza. Valori livellati e possibilità di spostare gli equilibri grazie a nuovi rinforzi. Lo sanno bene Giuntoli e Marotta che già guardano al futuro e immaginano i colpi che possono andare a dare ulteriore linfa alle rispettive squadre.

Novità in vista di gennaio, certo, quando un acquisto potrebbe consentire quel salto in avanti per staccare la concorrenza, ma anche in vista della prossima estate. Un discorso quest’ultimo che riguarda, almeno ad oggi, soprattutto le possibili occasioni a costo zero: i calciatori in scadenza nel 2025. Possibili affari gratis che negli anni sono diventati un marchio di fabbrica dell’Inter con Marotta (Zielinski e Taremi gli ultimi), ma che tentano anche Giuntoli, sempre pronto a sfruttare le eventuali opportunità. Una potrebbe arrivare da Londra, stando a quanto riferito da ‘Juvelive.it’.

Calciomercato Inter e Juventus, Partey occasione a zero

È Thomas Partey il nome che stuzzica la fantasia di Inter e Juventus. Il centrocampista ghanese è in scadenza di contratto con l’Arsenal e, almeno finora, non si registrano sostanziali novità sul fronte rinnovo.

Certo il 31enne è uno dei titolari nelle gerarchie di Arteta, ma il suo nome è spesso al centro di indiscrezioni di mercato. Con il contratto in scadenza e nessun contatto concreto per il prolungamento, appare logico pensare ad un suo potenziale addio a Londra a fine stagione. Una situazione che Inter e Juventus stanno monitorando, in attesa di gennaio quando potranno rompere gli indugi e fare passi concreti per strappare il sì del calciatore.

Partey è da tempo accostato alla società bianconera che già negli anni scorsi ha provato a portarlo in Serie A, senza però mai affondare il colpo. Il suo nome continua ad essere nei radar juventini, ma rappresenta anche un profilo gradito all’Inter che, quando si tratta di parametri zero, è sempre particolarmente attenta. La sfida, dunque, è lanciata: Partey può essere il prossimo duello di mercato tra bianconeri e nerazzurri.