Addio Inter dopo l’annuncio: firma gratis con un altro club

Il difensore ha già svelato di voler lasciare il club a fine stagione a costo zero per via della scadenza del contratto

Sono già ripartiti in casa Inter i lavori sul mercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente l’organico nei prossimi mesi senza dover sborsare cifre faraoniche. Come fatto negli ultimi anni, il club nerazzurro ha intenzione di muoversi soprattutto all’insegna della sostenibilità economica, tentando allo stesso tempo di mantenere alto il livello di competitività della rosa per lottare su più fronti.

Da questi presupposti sono nate dunque le numerose operazioni a parametro zero condotte da Beppe Marotta e Piero Ausilio negli ultimi anni. Tra gli ultimi esempi, gli acquisti legati a Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, entrambi bloccati lo scorso inverno a pochi mesi dalla scadenza dei rispettivi contratti al termine della passata stagione con Napoli e Porto. Con l’approdo di Oaktree al timone della società, questa strategia potrebbe essere leggermente modificata. Com’è noto, il fondo statunitense preferisce investire su giovani di talento che possano generare valore per il club, al posto di calciatori più esperti e in avanti con gli anni.

Per questa ragione, nell’ultima sessione di mercato l’Inter si è trovata costretta a mollare le due piste che portavano a Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso. Entrambi svincolati, infatti, non rientravano nei paletti anagrafici fissati da Oaktree per l’Inter. Diverso è però il caso di Jonathan Tah, difensore centrale di proprietà del Bayer Leverkusen. Il classe 1996 ha già annunciato di non voler rinnovare il suo contratti in scadenza con i tedeschi, mettendosi difatti sul mercato dei parametri zero per la prossima estate.

Calciomercato Inter, Tah finisce nel mirino del Barcellona

A fronte dei contratti in scadenza di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi il prossimo giugno, l’Inter monitora con grande attenzione la situazione che riguarda Jonathan Tah.

A tal proposito, il club nerazzurro dovrà tenere d’occhio da qui in avanti anche una rivale in più per il difensore tedesco. Come riportato da ‘fichajes.net’, il centrale del Bayer Leverkusen è entrato nella lista dei desideri del Barcellona. Ad indicare il suo profilo tra le priorità del prossimo anno è stato il tecnico Hansi Flick. L’allenatore blaugrana stravede per le qualità di Tah e vorrebbe aggiungere tutta la sua fisicità ed esperienza alla retroguardia della formazione catalana. Il calciatore, che negli ultimi anni è stato prevalentemente impiegato come centrale di una difesa a tre, potrebbe essere parecchio influenzato nella scelta dal modulo utilizzato dal suo prossimo club.